Die Spekulanten waren diesmal stärker. Am Freitag vergangener Woche mußte der internationale Goldpool seine Versuche aufgeben, den seit 1931 bestehenden Goldpreis von 35 Dollar je Feinunze durch Abgaben aus den Währungsreserven seiner Mitgliedsländer weiter zu stützen. Auf Ersuchen Washingtons verfügte die britische Regierung durch königliches Dekret, daß der Londoner Goldmarkt vom 15. März an für zwei Wochen geschlossen bleibt. Noch am Tage vor der Schließung wurden in London nach offiziellen Angaben 300 Tonnen Gold gekauft, inoffiziell schätzt man sogar 500 Tonnen – hundertmal mehr als an normalen Tagen.

Am Freitag stiegen in Paris, das sich der Schließung der europäischen Goldmärkte nicht angeschlossen hatte, die Preise sprunghaft. Gegen Börsenschluß wurden Notierungen von 44,30 Dollar je Feinunze erreicht – 27 Prozent über dem offiziellen Goldkurs.

Am Samstag und Sonntag berieten die eilig zusammengerufenen Notenbankpräsidenten aus der Bundesrepublik, Belgien, Italien, der Niederlande, den USA, England und der Schweiz in Washington hinter streng verschlossenen Türen darüber, wie der Goldpreis und die Stellung des Dollar angesichts der wilden Spekulationen gehalten werden könne. Der französische Notenbankpräsident Brunet war erst gar nicht zu diesen Gesprächen eingeladen worden, da Frankreich 1967 seine Mitarbeit im Goldpool eingestellt hat.

Das Mißtrauen in die Festigkeit von Dollar und Pfund war bereits so stark, daß seit Freitag, überall in der Welt der Handel mit diesen Währungen eingestellt oder beschränkt wurde.

Um die Goldbestände der Notenbanken nicht weiter durch Abgaben an private Käufer zu schwächen, beschlossen die Notenbankpräsidenten, den Geldmarkt zu spalten. In Zukunft wird Gold zum alten Preis von 35 Dollar je Unze nur noch zwischen den Währungsbehörden im internationalen Zahlungsverkehr gehandelt. Der Preis am privaten Goldmarkt wird freigegeben. Damit ist der Dollar vor einer Abwertung gegenüber dem Gold gerettet. Zur Stützung des Pfundes stellen die beteiligten Länder Währungskredite von vier Milliarden Dollar bereit-

Die Geldmärkte von Zürich und Paris haben sich daraufhin am Montag deutlich beruhigt In Paris fiel der Preis für ein Kilo Gold, für das am Freitag bis zu 7000 Francs bezahlt wurden, auf 6330 Francs. Der Umsatz ging von 25 auf 20 Tonnen zurück. Ausländische Währungen wurden wieder ohne Einschränkung gehandelt.