In dem erbitterten Mehrfrontenkrieg am süddeutschen Gasmarkt ist jetzt eine Einigung in Sicht. Die Süddeutsche Ferngasgesellschaft (SDFG), deren Gründung bevorsteht, soll das künftige Geschäft dieses Energieträgers im Süden der Bundesrepublik machen. Ihre Gesellschafter werden die Gasversorgung Süddeutschland GmbH (GVS), die Bayerngas, die Ruhrgas AG und nicht zuletzt Esso und Shell sein.

Darüber, wie die einzelnen Gesellschafter an dem neuen Unternehmen beteiligt sein sollen, wird noch verhandelt. Die Vorstellungen der Gaslieferanten von einer Zweidrittelbeteiligung finden noch nicht die uneingeschränkte Gegenliebe der anderen Partner, die im Grunde aber mit der in Sicht kommenden Regelung ganz zufrieden sind.

Zwar hat es sich bisher nicht realisieren lassen, auch die anderen beiden großen Interessenten am süddeutschen Gasmarkt, wie ursprünglich geplant, mit unter den gemeinsamen Hut zu bringen. Die Frankfurter Gasunion und die Saargas gehören bis zur Stunde nicht zu den Partnern der Süddeutschen Ferngasgesellschaft. Aber auch so wird die neue Interessengemeinschaft ein Fortschritt für den süddeutschen Gasmarkt sein.

Wie es heißt, haben sich die demnächst milden Verteilern im gleichen Boot sitzenden Lieferanten bereits zu erheblich günstigeren Einstandspreisen bereit erklärt. Vor allein, aber ist die latente Gefahr, daß der süddeutsche Markt einseitig von den Preisen und Mengen des holländischen Erdgases bestimmt wird, gebannt.

Die SDFG wird das Erdgasangebot der holländischen NAM, sprich Esso und Shell – die gemeinsam zu je 50 Prozent dieses Exportgeschäft betreiben – und das Ruhrgas koordinieren. Die Süddeutsche. Ferngasgesellschaft soll ihren künftigen Erdgasbedarf dem Vernehmen nach jetzt zur Hälfte bei der NAM und bei Ruhrgas decken.

Mit der Essener Ruhrgas kommen dann auch die deutschen Erdgaslieferanten im Süden der Bundesrepublik ins Spiel. Die Ruhrgas AG, an der neben den Altaktionären des Steinkohlenbergbaus die von Faso und Shell kontrollierte Gewerkschaft Brigitta mit 25 Prozent beteiligt ist, hat gerade ihre einheimische Erdgasbasis erweitert durch Einbeziehung von fünf Gesellschaftern der Erdgasgemeinschaft Münster in ihren Aktionärskreis. Die fünf Erdgasproduzenten haben ihren Eintritt bei Ruhrgas mit einem zusätzlichen Liefervertrag über 1,6 Milliarden Kubikmeter jährlich besiegelt. man