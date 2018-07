Nach einem turbulenten Jahr hat die Metzeler-Gruppe, für die die Metzeler Zentral Verwaltung GmbH in Frankfurt die Rolle einer Holding-Gesellschaft spielt, den Abschluß 1966 vorgelegt. Der Grund für die Verzögerung der Vorlage war die Bereinigung der finanziellen Verhältnisse, die durch eine außerordentlich starke Expansion in den vorangegangenen Jahren sehr angespannt waren. Das wichtigste Ergebnis der Jahre 1966 und 1967 war eine Konsolidierung, die in einem Abbau der kurzfristigen Schulden und in der Schaffung einer Liquiditätsreserve bestand. Nach Ansicht der Verwaltung sind damit alle Vermutungen über die Notwendigkeit der Aufnahme weiterer Partner gegenstandslos geworden.

Durch die Veräußerung von drei Brauereibeteiligungen und Grundbesitz sowie die Abgabe einer Mehrheitsbeteiligung bei der Wolff & Co. AG, Walsrode, an die Farbenfabriken Bayer flössen der Metzeler-Gruppe rund 100 Millionen Mark zu, von denen 35 Millionen zum Abbau privater Verpflichtungen des Inhabers Willy Kaus verwandt wurden. Die bei der Veräußerung der Wolff-Beteiligung erhaltenen Bayer-Aktien stellen eine Liquiditätsreserve von rund 50 Millionen Mark dar.

Damit dürften die finanziellen Schwierigkeiten der Gruppe ausgestanden sein, die vor allem durch Investitonen von 126 Millionen Mark und Beteiligungskäufe von 109 Millionen Mark in den Jahren 1962 bis 1967 entstanden waren. Die verbesserte Bilanzstruktur zeigt allerdings immer noch, daß die Eigenmittel nur knapp die Hälfte des Anlagevermögens decken, während der Rest durch Fremdmittel finanziert wird, die allerdings in Höhe von 89 Millionen langfristig zur Verfügung stehen.

Der Umsatz der gesamten Gruppe ging 1967 um 2,1 Prozent von 692 auf 678 Millionen Mark zurück, vor allem durch die schlechte Automobilkonjunktur, die den reinen Reifenumsatz der Metzeler Reifenwerke von 275 auf 242 Millionen schrumpfen ließ. Vor allem bei Wolff und den Correcta-Hartschaum-Werken konnte teilweise durch Umsatzsteigerungen ein Ausgleich erzielt werden. mh