Von Gustav Adolf Henning

In seiner „musikalischen Poetik“ spricht Igor Strawinsky vom „Vergnügen, das man beim Rascheln der Bäume im Wind, beim Rauschen des Baches, beim Gesang eines Vogels empfindet“. Derlei Klangphänomene aber seien keine Musik. Zur musikalischen Schöpfung, so fordert der Komponist, bedarf es eines Menschen, der zwar empfänglich sei für alle Stimmen der Natur, „aber außerdem noch das Bedürfnis hat, diese Dinge in Ordnung zu bringen und dafür speziell begabt ist... Denn was mit dem Vogelgesang vom Himmel fällt, ist keine Kunst“.

Hierin nun irrt der Meister zwiefach. Denn was mit dem Vogelgesang vom Himmel fällt, ist bereits etwas in Ordnung Gebrachtes, wenngleich nicht vom Menschen. Im Vogelgesang herrschen Gesetzmäßigkeiten; er läßt sich nicht mit dem „gesetzlosen“ Wipfelrauschen in eine Pauschalkategorie der Naturgeräusche einstufen.

Zum anderen gibt es speziell begabte Vögel, die anscheinend das Bedürfnis haben, ihre Gesänge nach musikästhetischen Prinzipien zu gestalten. Zu ästhetischen Leistungen jedenfalls sind schon weit einfachere Nervensysteme fähig als das menschliche.

Zwingend wurde dieser Schluß in jüngster Zeit durch eine Reihe sorgfältiger Untersuchungen des Erlanger Zoologen Professor Dr. Erwin Tretzel. „Wesentliche Komponenten“, so erklärte der Vogelstimmenforscher zusammenfassend, „die unserer Musik Form, Wirkung und Schönheit verleihen, lassen sich in einfacher, aber prinzipiell gleichartiger Form bereits in den Gesängen verschiedener Vogelarten finden.“

Die Beurteilung der Musikalität von Singvögeln führt nun zwangsläufig in ein Grenzgebiet zwischen Natur- und Musikwissenschaft. Grenzgebiete werden stets erst spät bearbeitet – weil es sich zwischen zwei Stühlen unbequem sitzt. Außerdem sind Vogelkundler nur selten Musikwissenschaftler, und Musikwissenschaftler wiederum neigen kaum dazu, in dem fremdartigen „atonalen Tonsystem“ der Vogelgesänge zu denken und zu urteilen, Vögel singen im allgemeinen nicht im diatonischen Tonsystem, was jedoch für das Urteil über ihre Musikalität unwichtig ist.

Aufschlußreicher Spott