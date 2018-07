Von Peter Hommerich

Unsere ausgebeutete Jugend hat wieder zurückgefunden zu den Anfängen: Im Anfang des Protestes waren die Mensa-Streiks. Da ging es um zwanzig Pfennig mehr oder weniger für Bockwurst mit Kraut. Wohlgemerkt, dafür traten Bildungsadepten in Streik und Protest, die noch nie auf den Gedanken gekommen waren, um Kolleggeldfreiheit zu streiken. Daß man eine Mensa auch bestreiken kann, indem man eine Zeitlang woanders essen geht, das kam keinem in den Sinn, denn dazu hätte die Solidarität nicht gelangt.

Daß man Straßenbahnen auch bestreiken kann, indem man – eine Zeitlang – zu Fuß geht oder mit dem Fahrrad fährt, das kam wiederum niemandem in den Sinn, denn auch dazu hätte die Solidariät nicht gereicht. Um Solidarität bei unserer Jugend zu erreichen, werden mindestens altgediente Polizeipräsidenten, wo nicht gar Regierende Bürgermeister und morgenländische Potentaten benötigt. Würden die Fehlzündungen der Magistrate einmal ausbleiben, so scheitern daran schließlich sogar die „Fachidioten des Protestes“, mit Dahrendorf zu reden. Denn Solidarität setzt Disziplin voraus, Revolution setzt Disziplin voraus, Aufopferung – und sie, die Masse, wollen ja gerade nicht aufopfern, kein Quentlein Lebenschance, keinen Hauch eines Pensionsanspruchs, keine noch so schwache Aussicht auf einen noch so obsoleten Titel – keinen Meter laufen, den man fahren kann.

Warum sind Straßenbahngebühren ein Objekt der „außerparlamentarischen Opposition“, warum ist es nicht die Reform des Finanzausgleichs zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, auf welchen die katastrophale Lage der kommunalen Finanzen letztlich zurückgeht? Sehr einfach: Weil man sich auf Trambahnschienen demonstrativ niederlassen kann.