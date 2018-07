Prag, die Hauptstadt der Tschechoslowakei, macht Schlagzeilen. Die Reisen dorthin gewinnen von Jahr zu Jahr an Beliebtheit. Dankbar registriert der anspruchsvolle Reisende und der Anwärter auf eine Pragfahrt in der Flut der Reiseführer in die Oststaaten den

Günter Wachmeier: Kunst- und Reiseführer Prag, Kohlhammer-Verlag, Stuttgart; 400 Seiten, Stadtpläne, Kartenausschnitte, Grundrisse, Zeichnungen, Stiche, eine Verkehrszeichentafel. Preis: Flexibel gebunden 19,80 Mark.

Der Reichtum der Kunstschätze und -denkmäler, der Museen und Galerien in der unzerstörten Stadt wird sachverständig beschrieben, die Vorschläge für Besichtigungsrundgänge verraten Umsicht, die Anregungen für den Abend schließen die „Laterna magica“ ein: Versuch einer, neuen Kunstgattung zwischen Schauspiel und Film. Der Band ist voller Details, ohne sich zu verzetteln. Eine solide Neuerscheinung. –dt