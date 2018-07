Jedes Jahr ein Burghotel

Das Land Hessen schickt sich an, in den nächsten hundert Jahren seine Burgen und Schlösser zu Hotel- und Gaststättenbetrieben auszubauen. Die Hessen haben einen Sonderfonds, aus dem jedes Jahr mindestens der Ausbau eines der alten Adelssitze bezahlt wird. Zur Zeit harren noch über hundert verfallene Gemäuer der Erneuerung. Zuletzt waren die Schloßruine Bensheim-Auerbach, die Sababurg, Schloß Hirschhorn, Schloß Spangenberg und die Burgen Staufenberg und Hohenstein an der Reihe. In diesem Jahr wird die Burg Frankenstein bei Darmstadt ausgebaut.

Pusten in Rheinland-Pfalz

Der Jäger aus Kurpfalz wird schon im Volkslied besungen, der pustende Tourist im Bundesland Rheinland-Pfalz wartet noch auf die Vertonung. Schießen mit dem Blasrohr ist das ausgefallenste unter den zahlreichen Hobby-Ferien, mit denen Rheinland-Pfalz den deutschen Touristen den Urlaub im eigenen Land schmackhaft machen will. Auch für Freunde der Töpferkunst, Angler, Kegler, Sammler von Mineralien und Wasserski-Anhänger gibt es Urlaubsangebote. „Gute Fahrt in Rheinland-Pfalz“ wünscht eine weitere Werbeschrift mit sieben Vorschlägen für Autotouren.

Zu Schiff nach Kassel

Die Personenschiffahrt Oberweser wagt in diesem Jahr zum erstenmal die Reise auf Weser und Fulda von Karlshafen bis nach Kassel. Die Gesellschaft will die Ausflugsfahrt jeweils samstags zwischen Mai und Mitte September unternehmen. Neu im Programm ist auch eine „Fröhliche Weserschiffahrt“; für 150 Mark eine dreitägige Weserkreuzfahrt zwischen Hameln, Höxter und Hannoversch Münden (Vollpension, drei Hotelübernachtungen).

Reisen mit Lochkarte

Der Tourist, der Zukunft wird mit einem Bündel gelochter Karten um die ganze Welt reisen. Die Karten sichern ihm Kredit in Hotels und Geschäften und öffnen ihm die Zollschranken. Als Kreditkarten ersetzen sie längst das Bargeld, als Ausweis wurden sie jetzt vorgeschlagen. Die internationalen Luftverkehrsorganisationen fürchten, daß mit steigenden Passagierzahlen in den nächsten Jahren die umständliche Abfertigung auf den Flughäfen zu stundenlangen Stauungen führen wird. Die IATA schlägt deshalb die maschinelle Abfertigung vor: Statt des Reisepasses eine Lochkarte. Bei Kontrollen steckt der Reisende die Karte in einen Automaten, der die Angaben registriert und überprüft.