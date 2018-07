Zwei Damen, tätig in einem nicht verbotenen, aber trotz Besteuerung geringgeschätzten Beruf, fuhren im November 1965 gegen 10 Uhr 30 über den Frankfurter Kaiser-Platz. Das Fahrzeug, ein Citroën, gehörte der Dame auf dem Beifahrersitz: Wir schließen hieraus auf Geschmack und ein erfolgreiches Berufsleben.

Bei der Fahrt um den diesen Platz zierenden Brunnen bemerkten die Damen sogleich einen zivil gekleideten Herrn. Er stand, wie das Oberlandesgericht Frankfurt uns mitteilt, „in der Nähe“. Dies im November um 1 Uhr 30, also nicht von ungefähr. Die Dame am Steuer, verführt durch bürgerlich-solide Ausstattung und suchenden Blick des Wartenden, wechselte mit dem rechten Fuß vom Gaspedal auf die Bremse. Ihre Kollegin unterstützte solch freundliche Geste, indem sie dem Herrn „mit dem Kopf zuwinkte“. So jedenfalls vermeldet es das Oberlandesgericht Frankfurt. (OLG Frankfurt 3 Ss 29/67.)

Der Herr trat näher. Durchs geöffnete Seitenfenster vernahm er diesen der späten Stunde angemessenen Zuspruch: „So allein?“ Ob er nicht mitgehen wolle, es sei nicht weit von hier. Welche Sätze die andere Dame nicht nur mitanhörte: vielmehr schaute sie – nach Auskunft des Gerichts – den Herrn „ebenfalls an“. Der Herr, ein Mann offenbar von Lebensart, hielt sich nicht lange auf, sondern „fragte nach dem Preis“. Die Damen, ebenfalls ohne Zögern, beschieden, es koste 50 Mark. Nunmehr hierzu aufgefordert, stieg der Herr ins Gefährt, freilich nicht aus Liebesgründen. Einmal im Citroën, erwies er sich als Polizist in Zivil und nahm – zu durchaus ungalanten Zwecken – die Personalien der Damen auf. Er hatte in dieser Art von Menschenfang bereits längere Praxis.

Der Kavalier, weder zahlend noch schweigend, fühlte sich belästigt. Auf seine Anzeige verurteilte das Amtsgericht Frankfurt die Damen „wegen gemeinschaftlichen öffentlichen Anbietens zur Unzucht“ zu je vier Wochen Haft. Die betreffende Strafvorschrift (Paragraph 361 Nr. 6 Strafgesetzbuch) lautet:

„Mit Haft wird bestraft, wer öffentlich in auffälliger Weise oder in einer Weise, die geeignet ist, einzelne oder die Allgemeinheit zu belästigen, zur Unzucht auffordert oder sich dazu anbietet.“

Der Kavalier, so schien es, hatte gesiegt.

Die Berufung der angeklagten Damen wurde vom Landgericht verworfen. Das Gericht befand, die Damen hätten sich in einer Weise verhalten, die geeignet gewesen sei, „einzelne“, nämlich den Polizisten, zu belästigen. Der Polizeimensch bestätigte das. Die Damen, durchaus unbelehrbar, glaubten sich vom Vorwurf der „Belästigung“ frei. Sie legten Revision ein. Das Oberlandesgericht Frankfurt stellte den gestörten Rechtsfrieden wieder her: Es hob die vorinstanzlichen Urteile auf und sprach die Damen frei.