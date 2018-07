Inhalt Seite 1 — Soll man Zeugnisse verbrennen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unter der Schlagzeile „Schüler hau’n auf die Pauke: Verbrennt die Zeugnisse“ berichtete eine Hamburger Tageszeitung auf der ersten Seite von einer Aufklärungskampagne des „Aktionszentrums unabhängiger sozialistischer Schüler“ (AUSS) über den Stand der Leistungskontrolle in den Schulen der BRD.

Die Schüler gaben jedoch in ihrem Protest nicht nur ihrem persönlichen Unbehagen an der gegenwärtigen Beurteilungspraxis Ausdruck, sondern sie versuchten durch den Hinweis auf Untersuchungsergebnisse ihrem Protest einen wissenschaftlichen Hintergrund zu geben.

Dabei beschränkten sie sich nicht auf Untersuchungen aus den zwanziger Jahren (M. Unterdie schon damals die Rolle des Vorurteils des Lehrers bei der Benotung von Aufsätzen guter und schwacher Schüler feststellte, sondern veranschaulichten diesen prekären Sachverhalt in ihrer Aufklärungsschrift an den Untersuchungen von R. Weiß, der nachweisen konnte, wie negativ sich Vorurteile sogar auf die objektive Benotung von Rechenarbeiten auswirken können.

Wie geschickt die Schüler ihre Argumentationskette aufbauten, ist daran zu sehen, daß sie neben diesen Untersuchungsergebnissen auch auf die „Autorität“ des Pädagogischen Lexikons zurückgriffen („Bedenklich erscheint die Zensierung, abgesehen von der Unsicherheit ihres Aussagewertes, weil sie falschen Ehrgeiz weckt, dadurch die Klassengemeinschaft gefährdet, den Schüler entmutigt und eine Verlagerung seiner Energie bewirken kann“) und einen„etablierten“ Erziehungswissenschaftler (Andreas Flitner) ausführlich zitierten: „Die Untersuchungen zeigen mit aller Schärfe die Diskrepanz zwischen dem, was in das Zeugnis hineingelegt, was ihm ständig abverlangt wird, und dem, was es seiner schwachen Natur nach aussagen und darstellen kann. Als Leistungs- und Fähigkeitsbeurteilung, Rangier- und Ermahnungsinstrument zugleich, das in den Ländern, in den Schulen und von den Lehrern verschieden gehandhabt wird, das als Zahlensystem unstimmig ist, das in den einzelnen Fächern ganz verschiedene Maßstäbe entwickelt, das durch Vorurteile beeinflußt, durch ministerielle Erlasse herauf- oder heruntergedrückt wird, soll es dennoch die zunehmend bedeutende Steuerfunktion übernehmen, mit der unser Schulsystem die Bildungs- und Berufschancen regelt.“

Weitere Hilfe in ihrer Aufklärungsarbeit bekamen die Schüler durch eine Veranstaltung der Kritischen Universität über „Kritik der Leistungsbeurteilung – Zensur und Test“, im Rahmen derer die wohl umfassendste Untersuchung auf diesem Gebiete, die unter Leitung von K. Ingenkamp am Pädagogischen Zentrum Berlin durchgeführte „Tempelhof-Untersuchung“, ausführlich dargestellt wurde.

Das Hauptergebnis bestand darin, daß die „erstaunlich unterschiedlichen“ Testergebnisse in 37 Klassen sich in den Zensuren „nicht annähernd widerspiegelten“.

Obwohl diese Ergebnisse zum Teil nur eine Bestätigung schon bekannter Untersuchungen darstellen, hat sich in der Praxis kaum etwas geändert, und das AUSS stieß mit seiner Aufklärungsaktion deshalb auf großen Zuspruch bei den Schülern.