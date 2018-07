Bilder vom alten Frankfurt. „Bilder zum Träumen schreibt Richard Kirn, der, gebürtiger Wormser, Frankfurt ein Leben lang zu Fuß durchstreift hat. Der berühmte Fußgänger und Lokalspitzendichter mit einem Herz voll Empfindsamkeit und Melancholie schrieb seine Erinnerungen an den Rand der Photos vom alten Frankfurt. Es sind dokumentarische Aufnahmen, ein bißchen langweilig und in ihrem Pionierdilettantismus ein bißchen rührend: menschenleere Straßen, Häuserfassaden, Mauern, Steine. Doch wenn Richard Kirn sie anschaut, fangen sie an zu reden. („Bilder, Bilder! War es nicht Zeit, aufzubewahren, was immer nur aufzutreiben war?“)

Frankfurt – so wie es war. Ein Bildband von Richard Kirn. Droste Verlag. 28 Mark.

Er hat aufbewahrt, was immer aufzutreiben war, und hat einen Bildband von Resignation und Poesie daraus gemacht. „In den Träumen kehren wir manchmal in die Altstadt zurück, wie in ein Vineta ...“ So hat er diese Bilder wie aus Träumen festgehalten: ein Déjàvu aus Kinderzeiten, übergrellt von sprühendem Magnesium, vom Feuerschein der Phosphorströme. Das war die Altstadt mit dem Streifchen Himmel, blaß und blau über vorkragenden Stockwerken, das waren die kleinen dunklen Kinderparadiese der Höfe und die Brunnen, auf denen Sandsteinrosen blühten, das war das Salzhaus, Frankfurts schönste Fassade, und der Mainkai mit seinen Pflasterringen und Gaslaternen. All dies ist im Frankfurt aus Spannbeton und Asphalt, der die schönen alten Lindenalleen auffrißt, so unfaßlich wie der Geist Goethes im nachgemachten Römer, wie das „Wahre, Schöne, Gute“ im Trümmerdenkmal auf dem Opernplatz, wie an der Hauptwache das zerwühlte Herz der Stadt mit dem Stelldichein von Taubenmüttern und Verliebten. Vorbei. „Die Erinnerung. Sie spielt uns die schönsten Szenen noch einmal vor.“ Was ist bloß? Dreht da einer die Zeit zurück und glättet, ehe er die Feder eintaucht, die alten Bilder, so als streichle er sie. Wolfgang Boller