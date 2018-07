Antibiotika können Leben retten, aber sie bringen auch Leben in Gefahr. Seit einiger Zeit warnen Wissenschaftler:

/ Von Peter Roese

Seit einigen Jahren warnt ein kleiner Kreis medizinischer Fachleute beharrlich vor einer schrecklichen Katastrophe. Jetzt zwangen die Alarmrufe der besorgten Ärzte Expertenkomitees in England, den USA und in der Bundesrepublik, die Frage zu erörtern, welche volksgesundheitlichen Gefahren von dem heute in der Landwirtschaft üblichen Tierfutter ausgehen.

Der Tag ist nicht mehr fern, so unken manche Mediziner, an dem eine verheerende bakterielle Seuche in einem zivilisierten Lande ausbricht, gegen deren Erreger die Ärzte machtlos sein werden. Vergeblich wird man die heute noch wirksamen bakterientötenden Antibiotika (wie Penicillin, Streptomycin oder Chloramphenicol) anwenden – den Krankheitskeimen können sie nichts mehr anhaben, sie sind Antibiotika-resistent, sie vermehren sich weiter.

Erste Warnzeichen einer solchen – möglichen – Katastrophe wollen einige Ärzte schon hier und da wahrgenommen haben. „Die Schrecken einer Krankheit, die wegen Antibiotika-Versagen ungehemmt tobt, mag einen aufregenden Science-fiction-Lesestoff bilden“, schrieb das Journal of the American Veterinary Medical Association vor einem Jahr, „in der Wirklichkeit aber wären sie ein Alptraum – und in der Wirklichkeit stoßen Mediziner ständig auf Anzeichen von Antibiotika-Versagen.“

Als Ursache der Gefahr beschuldigen die medizinischen Unheilspropheten den überreichlichen und unkritischen Gebrauch der Antibiotika bei Menschen und vor allem bei Tieren. Immer mehr Mikroben gewöhnen sich deshalb an die Medikamente und werden dagegen unempfindlich oder resistent. Das größte Risiko stellen gegenwärtig resistente Darmbakterien dar, denn Antibiotika werden meist als Tabletten, Kapseln oder Dragees geschluckt und greifen dann zuerst die Darmbakterien an, die daher im Umgang mit den Drogen am erfahrensten sind.