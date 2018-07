Er kannte eine Grinse-Katze, die sich vom Schwanz her auflösen konnte, bis nur noch ihr Grinsen in der Luft hängenblieb; und er kannte ein kleines Mädchen, das seine Gestalt von einer Minute zur anderen verändern konnte – so, wie er sich selbst aus dem stocklangweiligen, pedantischen Mathematikprofessor Charles Lutwidge Dodgson in den amüsanten, unsinnverzapfenden Lewis Carroll verwandeln konnte. Auch kannte er einen Mann, dessen Füße so groß waren, daß er sich die Hosen über den Kopf anziehen mußte, und er wußte von einem Jungen, der seine Augen so verdrehen konnte, daß er die Worte von rückwärts las, und ganz gewiß hatte dieser Lewis Carroll selber einen solchen Blick, unter dem sich die Dinge umkehrten.

Die Geschichte, die Carroll während einer Bootsfahrt für drei kleine Mädchen aus dem Stegreif erfunden hatte, machte als „Alice im Wunderland“ Geschichte. Sie begründete die inzwischen über hundertjährige Tradition des literarischen Nonsense. Wie kaum ein anderes Kinderbuch wirkte sie sich auf andere Kunstrichtungen aus: Die Surrealisten adoptierten „Alice“ als kindliche Muse; James Joyce leugnete nicht die geistige Verwandtschaft und bekannte sich zur Dichterfirma „Dogfather, Dodgson & Co“. Auf der Bühne geistert Carrols weißes Kaninchen in der Gestalt von „Mein Freund Harvey“ weiter, und sogar das Fernseh-Schirm-Charm-und-Melone-Gespann Emma Peel und John Steed läßt sich zeitweilig nach Alice-Manier klein und wieder groß zaubern.

Von Generationen englischer und amerikanischer Kinder wurde Alice heiß geliebt und ist aus der Kinderliteratur der angelsächsischen Länder nicht fortzudenken. Nur in Deutschland konnte die „Wunderland-Alice“ nie recht heimisch werden. Daran hat leider auch die großartige Übersetzung von Christian Enzensberger nichts ändern können.

Der Ostberliner Holz Verlag und der westdeutsche Paulus Verlag starten nun gemeinsam mit Hilfe zweier kundiger Übersetzer und eines bewährten Graphikers einen neuen Versuch, aus der „Alice“ ein deutsches Kinderbuch zu machen –

Lewis Carroll: „Alice im Wunderland“, aus dem Englischen von Lieselotte Romane, Nachdichtungen von Martin Remane, Illustrationen von Frans Haacken; Paulus Verlag, Recklinghausen; 193 Seiten, 19,80 DM.

Lieselotte und Martin Remane haben sich bei der Übertragung eng an das Original gehalten. Ihr Erzählton verrät eine gewisse berlinische Keßheit, die dem Text eine lebendige Frische verleiht. Die unsinnigen Wortschöpfungen Carrolls sind im gleichen Geiste „merkwürderlich“, wie sie es bei Enzensberger „ülkiger und ülkiger“ sind.

Frans Haacken, der sich als Illustrator von Prokofieffs „Peter und der Wolf“ internationalen Rang erworben hat, illustrierte in seinen reichhaltigen und vielseitigen Bildgrotesken die absurden Situationen mit Witz und gelegentlich auch einem leise dämonischen Unterton. Aus der Alice des vorigen Jahrhunderts hat er ein Kind unserer Tage gemacht. Die langen Haare, die zum weiblichen Idealbild des viktorianischen Zeitalters gehörten, hat er ihr gelassen, aber sie sind zu einer frechen Pferdeschwanzfrisur hochgebunden.

„Alice im Wunderland“, das zeigt auch diese Edition wieder, ist eine kurzweilige und überaus komische, durchaus keine unheimliche Geschichte. Es wäre zu hoffen, daß sie als solche auch bei uns endlich einmal akzeptiert wird – vielleicht gelingt es ja dieser neuen Ost-West-Ausgabe, auch deutsche Kinder (und erstens allerdings die Eltern) zu begeistern. Hildegard Krahé