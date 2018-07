Der erste Tarifabschluß in der chemischen Industrie liegt auf dem Tisch; er zeigt, daß auch in ausgesprochen expansiven Wirtschaftszweigen mit relativ großen Wachstumsraten in diesem Jahr die Lohnprozente nicht in den Himmel steigen werden. In Rheinland-Pfalz einigten sich die Sozialpartner auf eine Lohnerhöhung um 5,2 Prozent, bei einer Laufzeit des Vertrages von 14 Monaten. Umgerechnet auf Jahresbasis (12 Monate) sind das 4,5 Prozent.

Das ist erheblich weniger als die forschen sieben Prozent, für die sich die meisten Landesfürsten der IG Chemie stark gemacht haben. In Hessen ist man sich darüber bereits uneins geworden und beim Schlichter gelandet. Möglicherweise wird es auch noch in anderen Bezirken Krach geben; aber wohl so gut wie sicher ist – alle Erfahrungen der Vergangenheit jedenfalls sprechen dafür –, daß sich die noch ausstehenden Tarifabschlüsse in der chemischen Industrie schließlich und zum versöhnenden Ende weitgehend an dem rheinland-pfälzischen Lohnkompromiß orientieren werden.

Und damit würde sich auch die streitbare IG Chemie – nachdem die IG Bau mit einer Lohnerhöhung von 3,75 Prozent (Laufzeit des Vertrages elf Monate; Jahresbelastung gute 4 Prozent) bereits mit gutem Beispiel vorangegangen ist – brav im Rahmen der Schillerschen „Lohnleitlinie“ von 4 bis 5 Prozent halten.

Die konzertierte Aktion mit ihrem für die Tarifpartner ärgerlichen Drum und Dran ist besser als ihr Ruf. Noch läuft sie jedenfalls wie am Schnürchen. kr