egenwärtig gibt es in der Welt 94 kommunistische Parteien mit insgesamt 42 Millionen Mitgliedern. Sie zerfallen in drei verschiedene Gruppierungen: Erstens die vierzehn herrschenden kommunistischen Parteien, deren Politik untrennbar mit den jeweiligen Staatsinteressen verknüpft ist; zweitens die kommunistischen Parteien in den hoch-industrialisierten Ländern, die darauf aus sind, allein oder durch Bündnisse mit anderen politischen Kräften ihren politischen Einfluß zu vergrößern; drittens die kommunistischen Parteien der Entwicklungsländer Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, die unter völlig verschiedenen Bedingungen teils einen „nichtkapitalistischen Weg“ unterstützen, teils in Opposition zur Regierung für breite „anti-imperialistische Fronten“ eintreten. Bei solcher Verschiedenheit ist nicht daran zu denken, ein gemeinsames „Führungszentrum“ einzusetzen, und sei es nur auch in Gestalt eines „koordinierenden Organs“ und eine gemeinsame, alle verpflichtende politische Strategie und Taktik festzulegen.

Selbst innerhalb dieser drei „Hauptgruppierungen“ bestehen gewaltige Unterschiede. Die vierzehn herrschenden Parteien haben die Macht auf unterschiedliche Weise zu ganz verschiedenen Zeiten erlangt und stehen an der Spitze von Ländern unterschiedlicher Tradition, Entwicklungsstufe und Interessenlage. In den Industrieländern spielen die Kommunisten ganz verschiedene Rollen: in der Regierung (Finnland), als maßgebliche politische Kräfte (Frankreich und Italien), als unbedeutende politische Sekten (Dänemark und Neuseeland) oder aber in der Illegalität (Spanien, Portugal, Griechenland, Bundesrepublik). Noch schwerer sind die kommunistischen Parteien in den Entwicklungsländern auf einen Nenner zu bringen: Teils treiben sie schärfste Opposition, teils eine Art „konstruktiver Opposition“ (Indien); in den von Moskau besonders positiv beurteilten Staaten – Mali, Guinea, Kongo-Brazzaville, Tansania, VAR und Syrien – dürfen sie entweder überhaupt nicht wirken oder sind zu einem Schattendasein verurteilt (Algerien).

Für eine wirkliche Einheit der kommunistischen Weltbewegung fehlt also jegliche Voraussetzung. Seit mehr als sechs Jahren betreibt die Sowjetführung jedoch die Einberufung einer kommunistischen Weltkonferenz und wendet dafür erhebliche Kräfte und Energien, Zeit und Mittel auf, die in keinem Verhältnis zu dem möglichen Ergebnis stehen. Wie erklärt sich diese Besessenheit?

Die Antwort ist einfach: Die Sowjetführer, obwohl Kommunisten, sind in vieler Hinsicht konservativ. In der Innenpolitik kleben sie an veralteten Vorstellungen, sind sie höchstens dazu bereit, „Überspitzungen“ der Stalin-Ära zu überwinden, scheuen sie sich vor „zu weit gehenden“ Reformen und Experimenten und vollziehen, ängstlich auf ihre Macht bedacht, nur eine von oben streng kontrollierte und begrenzte „Transformation der halben Reformen“. Ebenso ist auch ihre Haltung zur kommunistischen Weltbewegung durch das Bestreben gekennzeichnet, sich nicht grundsätzlich von der stalinistischen Vorstellung einer sowjetisch geleiteten monolithischen Bewegung zu trennen, sondern diese Vorstellung lediglich etwas „geschickter“ und „elastischer“ zu verwirklichen.

Die bisherigen Erfahrungen müßten die Sowjetführung eigentlich eines Besseren belehren – der Bruch Jugoslawiens mit Moskau im Sommer 1948, die Bildung des anti-sowjetischen Flügels unter der Führung Chinas und Albaniens und das Ausbrechen Rumäniens und Kubas. Diese Ereignisse sind Symptome einer völlig neuen Situation, die eine prinzipielle Umgestaltung der Beziehungen in der Weltbewegung erfordern. Doch die Kremlführer sehen es anders. Sie scheinen umgekehrt anzunehmen, daß es sich dabei um „Fehler“ handelt, die man in Zukunft „verhindern“ muß – und zwar durch die Festigung der „Einheit“ der kommunistischen Weltbewegung. So beschreiten sie genau jenen Weg, der mit Sicherheit zum neuen „Ausbrechen“ weiterer kommunistischer Länder und Parteien führt.

Das Budapester Konsultativtreffen der 66 kommunistischen Parteien (26. Februar bis 5. März) kann darüber nicht hinwegtäuschen. Gewiß, erstmals seit Dezember 1960 fand wieder eine internationale kommunistische Konferenz statt; 66 kommunistische Parteien unterzeichneten eine Erklärung, in der sie sich für die Einheit der Weltbewegung aussprachen. Sie bildeten eine Vorbereitungskommission mit Sitz in Budapest, die für November/Dezember 1968 eine Weltkonferenz in Moskau vorbereiten soll. Der einzige Tagesordnungspunkt: „Die Aufgaben des Kampfes gegen den Imperialismus in der gegenwärtigen Etappe und die Aktionseinheit der kommunistischen und Arbeiterparteien, aller antiimperialistischen Kräfte.“ Aber dreierlei gibt zu denken: