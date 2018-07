An ihrer Stimme erkennen viele Tiermütter ihre jungen, und stimmliche Signale der Tierkinder lösen zuweilen ein bestimmtes Verhalten des Muttertieres aus. Merkwürdigerweise gibt es noch wenige umfassende verhaltenskundliche Untersuchungen über das vielfältig glorifizierte Mutter-Kind-Verhältnis des Menschen. Jetzt haben finnische und schwedische Kinderheilkundler in einer Testreihe geprüft, ob auch Menschenmütter im Wochenbett schon die Stimme ihres Neugeborenen identifizieren können.

35 Müttern im Alter von 18 bis 35 Jahren wurden zehn Hungerschrei-Signale von einem Tag bis sieben Tage alten Neugeborenen vom Band vorgespielt. Zwei Schreie stammten jeweils vom Kind der betreffenden Mutter, acht von anderen Kindern. Die Babystimmen waren fünf bis zehn Minuten vor der Mahlzeit aufgenommen worden, und das Band wurde den Müttern am gleichen Tag vor der nächsten Mahlzeit vorgeführt.

Überraschenderweise erkannte ein Drittel der Test-Mütter die Stimme ihres Kindes heraus, mehrere sogar, obwohl ihr Kind erst einen Tag alt war. Offenbar krähen Menschenkinder schon von der Geburt an individuell verschieden, so daß die Mütter sich in einem sehr schnellen Lernprozeß die Stimme des eigenen Kindes einprägen können. G. A. H.