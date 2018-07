Von Klaus Seemann

Am 14. Oktober 1806 brach in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt die veraltete preußische Militärmaschinerie, die sich für unübertrefflich gehalten hatte, sang- und klanglos zusammen. Der siegreiche Kaiser Napoleon meinte nach der Schlacht, daß die preußischen Truppen gut gewesen seien. Sie hätten jedoch nichts ausgerichtet, weil niemand es verstanden habe, sie zu kommandieren. Am 24. August

1821 schrieb einer der Mitschöpfer der modernen preußisch-deutschen Verwaltung des 19. Jahrhunderts, der Reichsfreiherr vom Stein, an den Freiherrn von Gagern über den Geist der Bürokratie: „Eine Maschinerie, die militärische, sah ich fallen 1806, den 14ten Oktober, vielleicht wird auch die Schreibmaschinerie ihren 14ten Oktober haben.“

Der widerspenstige Minister unter Friedrich Wilhelm III. äußert dann seinen Unmut, „daß wir fernerhin von besoldeten, buchgelehrten, interessenlosen, ohne Eigentum seienden Buralisten regiert werden“. Die Bürokratien „erheben ihr Gehalt aus der Staatskasse und schreiben, schreiben, schreiben im stillen, mit wohlverschlossenen Türen versehenen Büro, unbekannt, unbemerkt, ungerühmt, und ziehen ihre Kinder wieder zu. gleich brauchbaren Schreibmaschinen heran“. Betrachtet man, mit welchen Methoden unsere aus dem 19. Jahrhundert stammende Verwaltungsmaschinerie die Probleme des ausgehenden 20. Jahrhunderts zu bewältigen sucht, so erscheint der vom Freiherrn von Stein gezogene Vergleich zwischen der preußischen Militärmaschinerie von 1806 und der Administration außerordentlich treffend.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Dem Bundespatentamt werden jährlich 65 000 Patentmeldungen eingereicht. Das Amt kann jedoch nur 50 000 Anträge bearbeiten, pro Jahr bleiben 15 000 Anträge unerledigt. Bei etwa 240 000 unerledigten Patentmeldungen am 31. 12. 1964 bedeutet das ceteris paribus, daß das Patentwesen der Bundesrepublik Deutschland 1999 zusammenbrechen müßte, weil dann die durchschnittliche Bearbeitungsdauer einer Patentmeldung die längste Schutzpflicht eines Patentes (18 Jahre seit seiner Anmeldung) überschritten haben würde. Obwohl sich für die Patentdokumentation eine moderne Datenverarbeitung mittels Computern anbietet, scheint die Anwendung moderner Methoden noch weit entfernt zu sein.

Die preußische Niederlage bei Jena und Auerstedt läßt weitere nützliche Schlüsse zu. Sie zeigt, daß eine veraltete Organisationsstruktur, im Heer oder in der Verwaltung, selbst bei größter Einzelleistung keine nennenswerten Erfolge erbringen kann. In die veraltete Maschinerie eingespannt, haben weder ein Gneisenau noch ein Scharnhorst am 14. Oktober 1806 das Schicksal des Tages zu wenden vermocht. Der alte Herzog von Braunschweig wußte mit seinem klugen Stabschef Scharnhorst nichts anzufangen und verwendete ihn als Adjutanten zur Befehlsübermittlung.