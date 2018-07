Von Willy Huppert

Hisako Matsubaras Beobachtungen und Betrachtungen einer Japanerin. in Deutschland sind unseren Lesern noch in Erinnerung, da will es ein glücklicher Zufall, daß wir heute auch Hisakos Schwester Naoko Matsubara, als Gast in Deutschland, vorstellen können. Professor Dr. Willy Huppert unterrichtete an der Staatlichen Akademie der Bildende Künste in Karlsruhe. Die Ausstellung dauert bis zum 15. 4.

Der Farbholzschnitt wurde einmal die eigentliche nationale Malerei der Japaner genannt. Die Fülle des Lebens, die Vielfältigkeit seiner Erscheinungen, vom unbedeutendsten Vorkommnis bis zu den großen Geschehnissen, von galanten Erlebnissen bis zu dramatischen Begebenheiten, alles versuchte man im Holzschnitt zu erfassen und auszuschöpfen: „ukiyo-e“, Bilder einer fließenden, vergänglichen Welt, la vie qui passe.

Der Farbholzschnitt, wie der Holzschnitt allgemein, ist ein begrenztes Ausdrucksmittel – doch vermag es unter der Hand eines Meisters mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an konzentrierter Ausdruckskraft zu erreichen.

Während des frühen 17. Jahrhunderts schlossen die Shogune, die Feudalherrscher Japans, für fast drei Jahrhunderte das Land hermetisch von der westlichen Welt ab. Die Blütezeit des ukiyo-e war diese Periode von 1600 bis 1868.

Damals schufen in Japan Moronobu, Harunobu, Utamaro, Sharaku, Hokusai, Hiroshige eine Holzschnittkunst, die einen nachhaltigen Einfluß auf die Kunst der westlichen Welt ausüben sollte.

Die Japaner waren nicht die Erfinder des Farbholzschnittes. Die Anregungen gingen von der chinesischen Kunst aus. Doch die Japaner führten diesen Bilddruck zu einer Vollendung und erreichten eine Ausdruckskraft, wie sie China nicht aufweist. Die meisterhafte Flächengliederung mit Elementen der Linie, der Zwischenräume, der Fleckverteilung und der abgestimmten Farbgebung bilden die ausgezeichnetsten Merkmale der klassischen Holzschnittkunst Japans an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert.