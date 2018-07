Inhalt Seite 1 — Blicke in Berlins Bärenauge Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hellmuth Karasek

In Lesters zweitem Beatles-Film, „Help!“, tauchte an der unerwartetsten Stelle ein Dauerschwimmer empor ans bunte Tageslicht des Filmes und fragte prustend, ob er sich hier auf dem richtigen Weg nach Liverpool befinde. Der Arme, der da bei seiner Liverpool-Suche plötzlich in alpines Skitreiben geriet, hatte sich „verschwommen“. Und so tauchte er ächzend wieder weg, um als vergnügt-abstruses Kompositionselement des Films an einer anderen Stelle ebenso unvermittelt wieder aufzutauchen. In

Peter O. Chotjewitz: „Die Insel“ – Erzählungen auf dem Bärenauge; Rowohlt Verlag, Reinbek; 370 S., brosch. 9,80 DM, Ln. 19,80 DM gibt es mehrere solcher verrückt-vergnüglicher „Taucher“, die aus dem – soll man sagen – Roman unvermittelt vor dem Leser emporprusten, die Handlung mit lustigen Schwimmbewegungen zerteilend: Einmal ist da eine Nachricht von den Beatles selbst, von denen Trennungspläne berichtet und immer entschiedener dementiert werden. Auch taucht von Zeit zu Zeit abrupt die Zeitungsmeldung von einem vermißten Knaben auf: Die Polizei bestätigt oder dementiert gerade wieder Gerüchte über einen Unfalltod des Achtjährigen oder geht gravitätisch umständlich Spuren nach, die auf ein Verbrechen schließen lassen.

Auch mit kurzen, jähen Kostproben des sogenannten gesunden Volksempfindens in Berlin weiß Chotjewitz seinen Roman zu bremsen und zu befördern. So liest man dann beispielsweise: „Die Menschen in der DDR haben es gut: sie können in die Bundesrepublik flüchten.“ Schließlich ist auch ein Sieben-Tage-Programm einer Besuchsreise nach Berlin eingeblendet, eine auf alberne Schlagworte und Werbeslogans reduzierte Sightseeing-Tour mit dem immer wieder erschütternden Blick in den licht- und glanzlosen östlichen Teil der Stadt...

Soviel ist sicher: Wäre das ein Roman, sein Gegenstand hieße Berlin. Berlin ist nämlich, wie man rasch merkt, mit dem „Bärenauge“, mit der „Insel“ gemeint. Durch das Buch prügelt sich die Polizei des Schah-Besuchs, während der hohe persische Gast – das ist eine der gelungensten Passagen – unter der ängstlich-hoffnungsfrohen Anteilnahme der Bevölkerung in den anderen Teil Deutschlands blickt, von der bangen Erwartung beobachtet: wird er auch „richtig“ reagieren? Da reagiert er auch schon richtig und verzieht sein Gesicht pflichtgemäß in Abscheu und in Entsetzen.

Auch wenn die „Insel“ kein Roman ist, weil solche Kategorien glücklicherweise an der Unbekümmertheit des Autors zerschellen, handelt das Buch von Berlin.

Literarische Schürfversuche scheitern an diesem Buch rasch, das mit dem Beatles-Film vielleicht mehr gemeinsam hat als nur meine angestrengte Parallele mit dem Taucher. Chotjewitz jedenfalls schreibt, daß eine der Personen seines Buchs, ein Mann namens Nagel, Filme liebte, „die so waren, wie dieses Buch hier. Filme, in denen alles auf einmal geschah und alles vorkam, ob es nun zusammenpaßte oder nicht“. Und eine ganze Menge von „allem“ kommt in der „Insel“ tatsächlich vor. Und ob es zusammenpaßt oder nicht: dieses Buch, das respektlos zitiert, frisiert, montiert und durcheinanderquirlt, ist so etwas wie ein „junger deutscher Roman“, der den Tod von „Opas Literatur“ annoncieren möchte.