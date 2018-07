Von Fritz Sänger

Michael Mansfeld: „Bonn, Koblenzer Straße“; Verlag Kurt Desch, München; 488 Seiten, 24,– DM.

Das Exemplar, das ich gelesen habe, ist von mir bunt bemalt worden, auf fast jeder Seite: denn die Darstellungen Michael Mansfelds weckten zahlreiche Erinnerungen. Vieles ist leider nur zu richtig mitgeteilt, manches unvollständig, manches aus der eigenen Sicht des Verfassers, die sich der Kontrolle des Zeitgenossen entzieht. Mansfeld wollte mit diesem Buche Macht und Mächtige in vergangener Zeit und in der Gegenwart entschlüsseln helfen. Als Form wählte er den Roman, den „Bericht des Robert von Lenwitz“, eines Diplomaten, der das Auswärtige Amt in Bonn durchleuchtet.

Er hätte wahrscheinlich auch über andere traditionelle Ministerien nicht sehr viel anders schreiben können: „Das Auswärtige Amt ist wie ein Artillerie-Zielschiff. Es wird dauernd beschossen und geht nicht unter. Ein Glück, daß ich Kösener SCer bin, auf diese Weise kann ich meine Pension noch aufbessern. Zwei, drei Jährchen noch, und ich bin raus.“ Das läßt Mansfeld einen der Handelnden sagen, die nicht mit Namen genannt werden.

Viele andere erscheinen mit ihrem vollen bürgerlichen Namen, den sie auch heute tragen, manche sind nur angedeutet, doch der Zeitgenosse weiß aus den ersten Zeilen der Andeutung, wer gemeint ist; das „silberne Paulchen“, die „beiden Motten“. Da man sie einmal in der Nähe gesehen hat, ihr Tun verfolgen, ihr Unterlassen beobachten konnte, mit dem einen und dem anderen nicht selten zu sprechen hatte, weiß man, wie sehr Michael Mansfeld den Kern auch dort getroffen hat, wo heute dem Autor mit strengem Zeigefinger bedeutet wird, er habe etwas unrichtig dargestellt. Beobachtungen und konstruierte Aussagen – es ist ein Roman! – gehen nicht an der Wahrheit vorüber, auch wenn sie anders gekleidet, unschön frisiert sein mag.

Das Buch ist keine Dokumentation, wohl aber eine Skizze der deutschen Wirklichkeit. Es wurde von einem Preußen geschrieben, man mag das glauben oder nicht, deuten wollen oder verspotten, von einem Manne, der sich ein schöneres Deutschland gewünscht hat, als er – wen es angeht: hochdekoriert – aus dem Kriege heim kam und der nun tief verletzt ist.

Man muß die Gläubigen achten; man muß sie respektieren, wenn sie darangehen, Illusionen zu zerstören. Das eben geschieht hier. Dieses brillant geschriebene Buch hilft dem Staatsbürger zur Besinnung.