Mit einer ersten Investition von 100 Millionen Mark wollen die Dornier Flugzeugwerke in Brasilien einen Fabrikationsbetrieb aufbauen. Wie Silvius Dornier in Rio de Janeiro erklärte, soll der Sitz der neuen Firma „Dornier do Brasil“ in Lassance im Bundesstaat Minas Gerais, nahe dem großen Stausee Tres Marias, errichtet werden – einem der zukunftsträchtigsten Entwicklungsräume Südamerikas.

Für den Anfang ist an eine Monatsproduktion von zehn Flugzeugen und eine Belegschaft von 700 Arbeitern und Angestellten gedacht. Mit der Steigerung der Produktion soll die Zahl der Werksangehörigen allmählich 5000 erreichen.

Entsprechend den Bedürfnissen Brasiliens will Dornier zunächst den einmotorigen Typ DO-27 und die zweimotorige Maschine DO-28 bauen. Auf dem Produktionsprogramm stehen auch der zweimotorige Skyservant für zwölf Personen, sowie andere luftfahrttechnische Erzeugnisse einschließlich Abschußrampen für Weltraumsatelliten.

Dabei darf daran erinnert werden, daß Brasilien nach einem Bericht der NASA heute mit seiner Abschußbasis an den Höllenklippen bei Natal an vierter Stelle der raumfahrttreibenden Nationen steht: Dornier befindet sich mit seinen Planungen also durchaus auf realem Boden. Eine weitere Besonderheit des brasilianischen Verkehrs will Dornier ebenfalls berücksichtigen, nämlich die weiten Gebiete des Landesinneren, die nur auf dem Wasserweg erreicht werden können. Dornier bringt hier eine reiche Erfahrung im Bau von Wasserflugzeugen mit.

Man hofft, schon in kurzer Zeit 98 Prozent der Produktion aus im Inland hergestellten Teilen erzeugen zu können, wobei auf das von der Automobilindustrie in den letzten zehn Jahren hochgezüchtete technologische Arsenal der Zulieferfirmen zurückgegriffen werden kann. „Wir haben Brasilien gewählt“, erklärte Dornier, „weil es unter allen Ländern, die wir studierten, die besten Zukunftsaussichten bietet.“ J. H.