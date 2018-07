Inhalt Seite 1 — Christoph Ehmann als einzelner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Verband Deutscher Studentenschaften sieht sich vor unvertraute Fragen gestellt durch die vom „Spiegel“ veröffentlichte Vorstrafe seines Vorsitzenden und ihre Hintergründe.

In den spätmarxistischen Gesellschaftstheorien bleibt für den einzelnen Menschen wenig Platz. Am Ende will man sich ihm gewiß wieder zuwenden; am (lange währenden) Anfang sind die Kollektive vor allem.

Das Ziel, Elend und Unterdrückung zu beseitigen, haben Sozialutopien gemeinsam. Abstrakta wie Herrschaftsverhältnisse, Leistungsprinzip, kapitalistische Ausbeutung werden mit Leidenschaft in einem abstrakten Raum diskutiert, der logische Schlüssigkeit ermöglicht – und Unverbindlichkeit.

Vergeblich wies Freud auf jene anderen Quellen der Unlust, des Leidens, der Verzweiflung hin, die soziologisch nicht einzufassen sind: die zerstörende Kraft der Naturgewalten, die Hinfälligkeit des Körpers, die weder politischen noch ökonomischen Spannungen im Verhältnis eines Menschen zu einem anderen.

Auf seiner aufsehenerregenden Jahrestagung in München, auf der der Marburger Politik-Student Christoph Ehmann zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde, diskutierte der VDS über die DDR, Griechenland, Vietnam; er diskutierte nicht über mancherlei sehr viel handgreiflichere Repressionen, denen hier und heute jeder für sich, mehr noch jede für sich, ausgesetzt ist.

„Abtreibung“, „Ehebruch“, „Kuppelei“, „Pornographie“, „Homosexualität“, „Unzucht mit Abhängigen“ und die überwiegend aus dem 19. Jahrhundert stammenden deutschen Gesetze dagegen – sie betreffen zwar auch Schüler und Studenten sehr persönlich, wenn ich das richtig sehe; aber sie eignen sich offenbar gerade deswegen wenig für go-ins, sit-ins, teach-ins und Demonstrationen. Und diskutiert werden sie eigentlich nur entweder in kleinstem Kreise oder von den ewig gleichen Aufklärungsaposteln.

Jetzt freilich müssen sich die Studenten in einem größeren, in einem repräsentativen Kreis damit beschäftigen.