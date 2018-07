Der Goldpreis steigt wieder. Die internationale Spekulation, für die der Preisrückgang in der Woche nach der Spaltung des Goldmarktes eine bittere Enttäuschung war, hat neue Hoffnung geschöpft. Die Horter in aller Welt setzen auf de Gaulle: sie erwarten, daß die harte Haltung Frankreichs in der Währungspolitik die USA am Ende doch zwingen wird, auch den offiziellen Goldpreis zu erhöhen.

Die Fronten in der Auseinandersetzung um die Zukunft des Währungssystems sind klar. Amerikaner und Briten wollen so schnell wie möglich eine Übergangsregelung durchsetzen, um aus ihren akuten Nöten befreit zu werden. Sie wünschen eine künstliche Ersatzwährung (die „Sonderziehungsrechte“ beim Währungsfonds), damit das Defizit ihrer Zahlungsbilanz künftig nicht mehr allein in Gold ausgeglichen werden muß. Die Franzosen dagegen lehnen diesen „bequemen Ausweg“ ab (Paris: „Niemand kann den Verfall der gegenwärtigen Währungsordnung noch aufhalten“). Auf Geheiß de Gaulles versuchen Frankreichs Unterhändler, eine neue Weltwährungskonferenz durchzusetzen, bei der die „Abdankung“ des Dollars als Leitwährung beschlossen werden soll. Die anderen EWG-Länder zeigen sich unentschlossen: sie sind zwar wie Paris der Ansicht, das vor mehr als 20 Jahren geschaffene System von Bretton Woods sei reformbedürftig, sie fürchten aber Repressalien der USA, wenn der Dollar nun allzu hart unter Druck gesetzt wird.

Akteure wie Betroffene werden in den nächsten Wochen gute Nerven brauchen. Wie bei einem Pokerspiel besteht für jeden Beteiligten die Gefahr, daß er die Stärke des eigenen Blatts überschätzt und zu hoch reizt. Washington versucht, mit Importbeschränkungen und Truppenrückzug zu schrecken – Paris droht, die Spekulationen zu neuen Attacken auf dem Devisenmarkt zu ermuntern.

Den offenen Konflikt aber versuchen beide zu vermeiden, weil er nur Schaden stiften könnte (siehe Seite 30 „Ein Krieg, den niemand will“). Der selbstbewußte General im Elyseé wird von seinem Wirtschaftsminister gebremst: Michel Debré, der die Wirtschaft seines Landes nach Schillers Rezept durch deficit spending ankurbelt, will den Konjunkturaufschwung nicht durch Rückschläge im Außenhandel gefährden. Und bei Johnsons Beratern wächst die Erkenntnis, daß Amerika sich übernommen hat und bescheidener werden muß – daß die Dollarkrise die Weltmacht USA zumindest vorübergehend ökonomisch zum Rückzug zwingt. dst.