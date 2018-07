Von Martin Gregor-Dellin

Der Franzose Raymond Roussel ist in Deutschland, und nicht nur hier, bisher so gut wie unbekannt geblieben. Sein literarisches Wirken in Frankreich bestand aus einer Kette von Fehlschlägen und Mißverständnissen.

Er wurde 1877 geboren und starb, wie es scheint von eigener Hand, in der Nacht vom 13. zum 14. Juli 1933 in einem Hotelzimmer in Palermo.

Zeitlebens wohlhabend, ein Aristokrat mit den Neigungen eines Dandys, leistete er sich beim Aufzehren seines Erbes eine kostspielige Einzelgängerei. Mit neunzehn Jahren überfiel ihn eine Art produktiver Ekstase, die in die Vorstellung eines Weltruhms mündete: „Ich befand mich in diesem Augenblick in einem Zustand unerhörten Glücks ...“, schrieb er später.

Das Glück blieb ohne Folgen. Die Geschichte der Literatur ist voll von Rätseln, und eines der geheimnisvollsten ist der Ruhm. Roussel galt lediglich als der Geheimtip weniger. Was ihm fehlte, vor allem zum Tagesruhm, war ein Werk „oder ein biographischer Umstand“, die – um mit Jorge Luis Borges zu sprechen – „dem Gefühl Nahrung geben“. Ohne sie keine Leserschaft.

Aber der süchtige und kontaktarme Roussel, der sich über seine Lebensgewohnheiten ausschwieg, die Gesellschaft mied, das Träumen einer geregelten Tätigkeit entschieden vorzog und zum Schluß nur noch mit Krankenpflegerin reiste, leistete dem Bedürfnis nach gefühlsmäßiger Identifikation nicht den geringsten Vorschub. Einsamkeit und Ruhm sind schwer miteinander zu vereinen.

Merkwürdigerweise hat es auch über seinen Tod hinaus mehr als dreißig Jahre gedauert, bis man sein Hauptwerk in Frankreich wiederentdeckte, weitere zwanzig Jahre, bis es zu uns gelangte –