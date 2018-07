Inhalt Seite 1 — Der Mensch in der Masse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Alex Natan

Das aufrührerische Element auf den Tribünen eines Fußballplatzes bereitet heute oft mehr Kopfschmerzen als die nachlassende Form einer Liga-Mannschaft. Es ist deswegen oft betont worden, daß ein anhaltender Erfolg oft für die häßlichen Szenen verantwortlich zu machen ist, die sich heute auf allen Fußballplätzen der Welt abspielen. Die gleiche Meinung glaubt deswegen auch, daß das anhaltende Versagen einer populären Mannschaft eine friedliche Atmosphäre erzeugt, die das Resultat einer kausal bedingten Teilnahmslosigkeit darstellt. Eine Gruppe von Psychiatern aus Birmingham unter Leitung von Dr. John Harrington hat nun in einer sehr umstrittenen Untersuchung den Nachweis führen wollen, daß eine Menschenmasse einen Typ erzeugt, der total verschieden von der simplen Summe seiner individuellen Mitglieder ausfallen muß: „In der ermutigenden Anonymität der Tribünen findet der junge Fußballfanatiker genügend Entspannung, sich vor der Bemühung zu drücken, sich über sich selbst Klarheit zu schaffen. Dort braucht er sich nicht länger anstrengen, überhaupt jemand zu sein ... Die Massen auf den Tribünen suggerieren ihm das Gefühl, frei von aller Autorität und anderen lästigen Druckmitteln zu sein, die ihn sonst normalerweise in ihre Zange nehmen.“

Diese Feststellung scheint doch nur eine Binsenwahrheit vorzustellen. Sie ist eine gute Illustration dafür, daß es Psychiater auffälliger weise lieben, Theorien aufzustellen, die sich auf beobachtete Tatsachen anwenden lassen, um dann diese Tatsachen wiederum als Beweis für ihre Theorien zu verwenden. Diese Enquete aus Birmingham steht im krassen Gegensatz zu einer kanadischen Untersuchung über „Massenbenehmen“. Beide Untersuchungen wurden auf amtliche Veranlassung unternommen. Nur ist der kanadische Autor, Professor Horace Beach, ein Psychologe. Psychologen sollen weniger als Psychiater geneigt sein, den Schwanz der Theorie vor dem Pferd der Beobachtung aufzuräumen.

Der Fehler, den Dr. Harrington begangen zu haben scheint, liegt in der a priori Annahme, daß die Vorgänge, die heute zum Fußballritual zu gehören scheinen, auf seine jungen Fanatiker beschränkt sein sollen. Fußballbegeisterung und die dann folgenden Ausschreitungen schließen doch wohl jeden ein, der imstande ist, sich von einem Fußballspiel hinreißen zu lassen. Dr. Harrington scheint mir das ritualistische Element im Fußball nicht gehörig einzuschätzen. Im Grunde genommen spielen die Massen auf den Tribünen eher mit der Vorstellung, sich wild zu gebärden, als sich etwa echter atavistischer Unzivilisiertheit hemmungslos hinzugeben. Vom Spieler, der sich auf dem Rasen in höchster Agonie, wälzt, um wenige Sekunden später mit verstärkter Schnelligkeit davonzusprinten, bis zum Zuschauer, der Beleidigungen auf die gegnerische Mannschaft regnen läßt, spielen sie sich alle ein romantisches Schauspiel vor.

Wir alle wissen um den Reiz des Vergnügens, unverantwortlicher Teil einer Masse zu sein, vielleicht gerade weil eine solche Rolle potentiell höchst reizvolle Gefahrenmomente birgt. Unsere westliche Gesellschaft ist schließlich recht arm an feierlichen Ritualien geworden. Krönungen, Königin-Besuche und Staatsbegräbnisse sind keine alltäglichen Veranstaltungen, und wenn sie stattfinden, wirken sie viel stärker auf Frauen als auf den Rest der Bevölkerung. Pop-Veranstaltungen wenden sich in erster Linie an die Jugend. Für die meisten unter uns ist die Gelegenheit, an einem Massenerlebnis teilzuhaben, sehr beschränkt. Daher der starke Anklang, den die Fußballmassen finden. Dr. Harrington und sein Team scheinen sich jedoch zu irren, wenn sie argumentieren, daß eine hemmungslose Parteigängerschaft, das Absingen von provozierenden Schlagern und der ganze Rest des Fußball-Drumund-Drans unbedingt etwas mit Rowdytum zu tun haben müssen. Man kann nämlich ebenso triftig antworten, daß es gerade diese, heute so formalisierte, Parteigängerschaft ist, die ein Betätigungsfeld für Emotionen schafft, die sich andernfalls viel heftiger und handgreiflicher äußern oder betätigen könnten.

Die Untersuchung stellt überdies fest, daß sich nachweisen lasse, dieses Rowdytum nach der Fußballbegegnung mache nicht vor der eigenen Haustür halt. Es mag sicherlich ein paar Beweise geben, die einen Kausalzusammenhang zwischen einem Fußballkampf und der Verprügelung seiner Frau herzustellen vermögen. Falls der Lokalverein verliert, mag die eine oder andere Ehefrau in Furcht schweben, ihr Mann könne betrunken nach Hause kommen und sie verhauen, nur um die Wut über das verlorene Spiel abzureagieren. Was mit diesen Beispielen wirklich nur bewiesen wird, ist die einfache Tatsache, daß Menschen, die ihre Frauen zu prügeln pflegen, auch zum Fußball gehen. Dies tun notabene auch Gotteslästerer, Steuerhinterzieher und Feld-Wald-und-Wiesen-Verbrecher, ohne daß es bisher ein Psychiater unternommen hätte, den Fußball für diese Spezialitäten der menschlichen Gesellschaft verantwortlich zu machen.

Mir scheint der vorliegende Bericht intellektuell höchst verwirrt und verwirrend zu sein, denn er bleibt den Beweis schuldig, daß es ein Problem des Rowdytums im Fußball gibt. Ist das Absingen von obszönen Losungen nicht eher eine Konzession an eine Gesellschaft, die heute alles toleriert, was ihr nicht gerade besonders stark mißfällt? Rowdytum im Fußball hat es stets gegeben. Es fragt sich nur, wie stark es im Ansteigen begriffen ist. Hier muß der Bericht einräumen, daß nicht genügend Beweismaterial vorliegt, um diese angebliche Entwicklung eindeutig nachzuweisen. Die Psychiater aus Birmingham „nehmen an, daß eine erhebliche Zunahme zu verzeichnen ist“. Hier sollte nun jeder intellektuelle Schiedsrichter laut die Trillerpfeife blasen. Selbst wenn die Zahl der Strafverfolgungen gestiegen ist, bedeutet dieser Tatbestand ein Ansteigen in der Ziffer der Vergehen oder nur ein Ansteigen in der Zahl der Personen, die gefaßt worden sind? Herrscht wirklich stärkeres Rowdytum vor, oder sind wir vielleicht nur empfindlicher als in der Vergangenheit geworden? Ich kenne die Antwort nicht.