Zum zwölften Mal in Prag: eine Woche zeitgenössische Musik

Sehen Sie, sagte ein ergrauter Kompositionslehrer der Prager Kunstakademie, die Liberalisierung, die sich derzeit auf politischem Sektor in der Tschechoslowakei anbahnt, war in der Musik dieses Landes schon vor fünf Jahren vollzogen. Der Professor deutete damit an, daß die politischen Winterstürme, die in den letzten Wochen an der Moldau tobten und für die Schriftsteller, Staatsspitze und Parteihierarchie weitreichende Folgen zeitigten, das Schaffen der tschechoslowakischen Komponisten nicht unmittelbar betroffen haben. Die politische Modulation von Novotny zu Dubček zog kein musikalisches Revirement nach sich: Auch in sozialistischen Ländern verlaufen politisch-gesellschaftliche und künstlerische Entwicklungen nicht immer synchron.

Vor fünf Jahren, als jene Liberalisierung die versteinerte musikalische Vorstellungswelt der alten Recken aus den Fugen geraten ließ, taten die jungen CSSR-Komponisten einen entscheidenden Schritt, indem sie die bis dato sehr haltbaren Bindungen an die eigene Tradition aufkündigten. Seit dieser Zeit verstehen sie sich nicht mehr als Testamentsvollstrecker von Dvořák und Smetana; seither beschert ihnen ein ästhetisches Tauwetter auch die liberale und kreative Auseinandersetzung mit den Kompositionsverfahren der kapitalistischen Avantgarde.

Wie sehr sie von diesen Praktiken angetan sind, zeigt die alljährlich in Prag stattfindende Woche zeitgenössischer tschechoslowakischer Musik – ein Schaufenster, in dem der einheimische Komponistenverband die jüngsten Errungenschaften seiner Mitglieder ausstellt. Hier waren in den Vorjahren sowohl die Spielereien von slowakischen und tschechischen Cage-Nachahmern als auch die Elaborate von darmstädtisch erzogenen Tonbastlern zu bestaunen.

Demgegenüber standen Werke, die die fünfköpfige, vom Komponistenverband bestellte Jury für die diesjährige, zwölfte Prager Woche ausgewählt hatte, eher im Zeichen einer Entradikalisierung. Die Vorhut der tschechoslowakischen Avantgarde kam diesmal nicht zum Zug. Vielmehr konnten heuer jene Komponisten das Wort ergreifen, die einer gediegenen Musiksprache den Vorzug geben.

Einige von ihnen, etwa Marek Kopelent und Luboš Fiser, scheinen das Tun der polnischen Neutöner aufmerksam zu verfolgen, um sich auf deren Konzeptionen einen eigenständigen Reim zu machen. Ligetis Klangfarben-Produktion hat man in Prag ebenfalls wachsam verfolgt. Hier gab es auch Elektronisches zu hören, und zwar ein Stück, das im Gegensatz zu naheliegenden Vermutungen nicht in Pilsen hergestellt wurde, wo der Prager Rundfunk ein elektronisches Studio unterhält. Dieses Studio genießt im Westen bereits ein gewisses Ansehen, obwohl es durchaus noch nicht funktionsfähig ist. Das Pilsener Studio sei „ein Witz“, sagte ein Prager Experte. Denn die tschechische Industrie kann die notwendigen Apparate nicht liefern – sie im westlichen Ausland zu kaufen, ist wegen Devisenmangels nicht möglich. Gottfried Michael Koenig, der Leiter des Utrechter Studios, wird sich nächstens in die berühmte Bierstadt begeben, um den dortigen Elektronikern hilfreich beizuspringen.

Eine andere Gruppe Musikschaffender der ČSSR kultiviert einen ausgeprägten Hang zum Monumentalen. Einige dieser Komponisten haben sich durch das Studium der Hindemithschen „Unterweisung im Tonsatz“ und der Orffschen Theatralik offenbar dazu verleiten lassen, Intensität des Ausdrucks durch sinfonischen Bombast zu ersetzen. Andere dagegen, beispielsweise Otmar Mácha, sprechen eine klare, gemäßigt moderne und sehr dramatische Sprache, der sie durch angemessene instrumentale und vokale Mittel Überzeugungskraft zu verleihen wissen.