Andrew Boyle: „Montagu Norman“; Verlag Cassell, London; 350 Seiten, 42 sh.

Montagu Norman beherrschte als Gouverneur die Bank von England fast fünfundzwanzig Jahre lang. Wie der Bubikopf, der Charleston und das politische Wochenende ist auch Montagu Norman ein Symbol der Zwischenkriegsjahre gewesen. Er galt als so beständig wie die Bank, die er leitete. Ein Churchill konnte ihn selbst dann nicht loswerden, als er ihm den Zutritt zu Downing Street 10 verwehrte. Das Problem der Arbeitslosigkeit erachtete dieser seltsame Mann als langweilig, auch noch, als die Schlangen vor den Arbeitsämtern sich mehr und mehr verlängerten. Er war ein Rätsel, das niemand zu lösen unternahm, weil jene, die es vermocht hätten, allzu bereit waren, vor seinem sprichwörtlichen Charme zu kapitulieren. Er herrschte als Diktator, und wenn er dem Schatzamt einen Brief schrieb, so wagte man dort nicht mehr zu mucken.

Wieso vermochte dieser Mann mit dem mephistophelischen Gesicht absolute Macht in und über die City zu gewinnen? Sicherlich nicht, weil Norman gewöhnlich recht hatte. Im Gegenteil, meistens zeigte es sich, daß seine Finanzpolitik falsch war. Es ist ein Kardinalirrtum gewesen, England 1925 zum Goldstandard zurückzuzwingen, eine Maßnahme, die Norman nicht nur die lebenslängliche Abneigung Churchills eintrug, der damals Schatzkanzler war, sondern auch den Keim zu jener Bewegung legte, die 1946 zur Nationalisierung der Bank von England führte.

Norman irrte auch, als er vor vierzig Jahren darauf bestand, Kapitalinvestierungen in der Industrie und im Empire einzuschränken. Es hat sich als verhängnisvoll erwiesen, daß Norman seinem langjährigen Freund Hjalmar Schacht immer wieder auf den Leim ging und wesentlich dazu beigetragen hat, die deutsche Aufrüstung zu finanzieren.

Die vorliegende Biographie, erst die zweite, die über den schwer zugänglichen Mann geschrieben wurde, ist auf Wunsch der Familie konzipiert worden. So etwas ist stets ein höchst fragwürdiges Unternehmen; auch diesmal sind wesentliche Dinge ausgelassen und politische Akzente in rückstrahlender Interpretation verändert worden. Doch soviel wird klar: Norman wollte die Zentralbank von Politikern und Beamten völlig unabhängig halten. Er sah das Verhältnis von Bank zu Regierung als das eines Bankiers zu seinem Kunden. Die Bank von England gab Rat, nahm jedoch keine Befehle entgegen. In dieser Haltung offenbarte sich ein Anachronismus, der die Katastrophe der britischen Währung mitverschuldet hat, deren psychologische Auswirkungen auch dieser Biograph keineswegs erfaßt hat.

Norman zeichnete vollständig für die Verhandlungen mit Amerika über die Rückzahlung der britischen Kriegsschulden verantwortlich. Damals lernte er den Reiz der privaten Außenpolitik kennen. Seine Idee war es – hier ist der Autor verdächtig zaghaft –, Frankreich vom Wiederaufbau Mitteleuropas auszuschließen, einfach weil er den Gouverneur der Bank von Frankreich nicht ausstehen, dagegen Hjalmar Schacht goutieren konnte. Die Franzosen haben ein langes Gedächtnis und hatten bestimmt die „éminence grise“ der City nicht vergessen, als es um den Beitritt Englands zum Gemeinsamen Markt ging.

Normans antifranzösische Gefühle kamen immer wieder Schacht zugute, wenn dieser neue Kredite von seinem englischen Freund verlangte. Wie sehr sich Norman dabei kompromittiert hatte, zeigte Churchills Vorgehen im Juli 1942, als er Anthony Eden veranlaßte, den Gouverneur der Bank von England zum Verhör ins Auswärtige Amt zu beordern. In Telegrammen des amerikanischen Geheimdienstes waren Norman landesverräterische Beziehungen zu Schacht nachgesagt worden. Natürlich konnte von einem solchen illegalen Kontakt nicht die Rede sein.