Von François Bondy

Einfach „Les helles images“, „Die schönen Bilder“, heißt der Roman von

Simone de Beauvoir: „Die Welt der schönen Bilder“, aus dem Französischen von Hermann Stiehl; Rowohlt Verlag, Reinbek; 208 S., 14,–D-Mark.

auf französisch, und der deutsche Titel unter streicht ein wenig grob die hier ohnehin spürbare Lust – nicht am Fabulieren, sondern am Demonstrieren. Da ist die neokapitalistische Welt der neuen Spitzen der Gesellschaft: der Erfinder von Werbeslogans, der Redakteurinnen beim Fernsehen und anderen Leserinnen der Ratschläge von „Madame Express“. Da ist eine Dame, die ihren Liebhaber verabschiedet, der „gut und oft liebt“, aber sich darin nicht sonderlich vom Gatten unterscheidet. (In der Übersetzung heißt es statt dessen, dieser Gatte sei „ein geschickter und fleißiger Partner“, wie überhaupt das meiste, was mit dem Liebesakt zu tun hat, in dieser Übersetzung nach Geschäftskorrespondenz klingt.)

Simone de Beauvoirs Präzision ist anderer Art. Ein Liebhaber trennt sich von einer alternden Mätresse, um die blutjunge Tochter einer vormaligen Freundin zu heiraten. Die Verlassene wird diesem Mädchen die Vorgeschichte brieflich mitteilen, doch vergebens. Die Jungen siegen über die Alternden, genau wie bei jedem besseren Angebot jede innerlich noch so befriedigende Stellung aufgeben wird. Die Leute und die Jobs sind austauschbar. Jener Mann, der seine Stellung wechselte, wird übrigens der Gattin bittere Vorwürfe machen, weil sie den Wagen ruiniert hat, statt den unvorsichtigen Radfahrer, den sie vermeiden wollte, einfach zu überfahren – „die Zeugen wären für uns gewesen“, sagt er. An Tranquilizers aller Art wird hier von den Frauen so viel konsumiert wie im amerikanischen Bestseller „Das Tal der Puppen“.

Unter lauter Larven, die, auch wenn ihnen Leid widerfährt, keine Sympathie verdienen, zwei fühlende Seelen: das Mädchen Catherine und dessen Mutter Laurence. Catherine erfährt durch Zeitung und Fernsehen von Hunger in Indien, Töten in Vietnam, und stellt Fragen über den Sinn von soviel Schrecklichem und Trübem, die ihm niemand ehrlich beantworten kann. Ihre Noten in der Schule werden schlechter, und der Vater vertraut sie einer psychiatrischen Beraterin an, die zum Schluß kommt, Catherine müsse dem Einfluß ihrer einzigen Freundin Brigitte – eine Jüdin und vielleicht deshalb zu frühreif – entzogen werden. Aber Laurence wird für einmal ihrem Mann opponieren, und mit Erfolg: Die Kinder wenigstens, so denkt sie, sollen ihre Chance haben.

Auch in den beiden letzten Bänden der so viel bedeutenderen „Memoiren“ Simone de Beauvoirs gibt es dieses Nebeneinander von Menscheil, deren Innenleben einen berühren kann, und jener, die nur Reflexe von Umständen sind – aber nicht so abrupt wie hier. In Frankreich ist eine ganze neue Literatur entstanden, teils Essay, teils Roman, teils Mischung von beiden, die sich mit der Konsumwelt, den Kaufreizen und den Massenmedien befaßt. Georges Perec sei hier als einer ihrer besten Vertreter genannt. Simone de Beauvoirs Roman geht in der gleichen Richtung lange nicht so weit.

Aber da ist dieses Mädchen Catherine. Sie revoltiert nicht, sie ist nur verstört. Was in ihr vorgeht, wird nicht, wie alles übrige, demonstriert, sondern angedeutet. Wenn wir diesen Roman zu Ende gelesen haben, dessen Sprache leider selber oft in den Bildern oder Klischees steckenbleibt, so bleibt einzig Catherine, vielleicht noch ein wenig ihre Mutter in unserer Erinnerung. Vor diesem sparsamen, gelungenen Mädchenporträt fragt man sich, ob diese Maschinerie von lauter auswechselbaren Personen wirklich die neokapitalistische Konsumgesellschaft vorstellt und nicht einfach die trostlose realistische Welt der „Erwachsenen“.