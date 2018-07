Von Hansjakob Stehle

Wien, im März

Ich kann auf Ehrenwort versichern, daß die Führer der Sowjetunion sich an die Regel gehalten haben, sich nicht in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen“, rief Minister Smrkovsky, einer der Motoren der tschechoslowakischen Reform. Kurz danach wich Präsident Novotny dem konzentrierten Druck nahezu aller Kreise seines Landes – „nach sorgfältiger Überlegung, mit dem Ziel, durch meinen Schritt zur weiteren Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft beizutragen“, wie es in seinem Rücktrittsschreiben vom 22. März heißt. Mit diesem Brief in der Tasche fuhr Parteichef Dubcek am nächsten Tag nach Dresden. Konnte er sicher sein, den „Segen“ seiner Amtskollegen im Warschauer Pakt zu finden?

Niemand weiß, was die Männer im Kreml in diesen Tagen wirklich denken, wenn sie die politische Landkarte ihres Paktes betrachten. Allzu lange waren sie strikte Anpassung gewöhnt, als daß ihnen die inneren und äußeren Eskapaden ihrer Partner ganz geheuer sein könnten. Indessen diktiert ihnen die Rücksicht auf ihr Prestige im Weltkommunismus eine Vorsicht, von der fast alle ihre europäischen Verbündeten in letzter Zeit profitierten. Am offenkundigsten die Rumänen – nicht von ungefähr fehlte in Dresden der Bukarester Parteichef. Aber auch der bulgarische, der seine geographische Distanz nutzt, ließ sich am Konferenztisch an der Elbe nur vertreten. Es geht jetzt um das oft „eisern“ genannte nördliche Dreieck des Paktes, dessen gleichschenklige Symmetrie verschoben erscheint. Zumindest muß es der in den Schützengräben des Kalten Krieges verschanzten DDR und ihrem sowjetischen Protektor so vorkommen.