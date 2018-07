Von Peter Demetz

Als die Prager Freundinnen meiner Mama, die später alle in den Gaskammern erstickten, noch mit den silbernen Teelöffeln klimperten, war ihnen kein Gesprächsthema lieber als Verlobungen, Affären, Enterbungen und Hochzeiten; und wenn der Gugelhupf serviert wurde, ertönte immer dieFrage: „Was war sie für eine geborene?“

Die Frage war berechtigt: In der verwinkelten Stadt flossen Völkerschaften, Religionen und Sprachen zusammen, und man wollte genau wissen, woran man war – war die Braut (oder Enterbte) eine „geborene“ Pinkus, wußte man auch, daß sie aus einer berühmten böhmischen „Kille“ (jüdischen Gemeinde) kam; hieß der Bräutigam aber Müller und kam aus Rumburg, figurierte er rasch als „Rand-Orl“: vom gebirgigen Rand des Landes herkommend; und ein „Orl“, weil die Damen, philologisch allerdings nicht genau, an „Orel“ (tschechisch: Adler), den katholisch-slawischen Turnverein dachten.

Im übrigen waren alle „Rand-Orls“ Konzipienten in der böhmischen Eskompte-Bank, trugen Jägerwäsche und enthüllten sich erst ein wenig später als volkstumsbewußte Sudetendeutsche.

Schwierig, wenn ein „Rand-Orl“ eine junge Dame aus dieser oder jener „Kille“ heiratete: Die Komplikationen waren nicht abzusehen („Du wirst doch nicht diese Jüdin heiraten“, sagte mein Großvater zu meinem Papa, als er am Morgen des Hochzeitstages in den Fiaker stieg); und als ich einmal, als kleiner Junge, meine jüdische Großmutter (eine „geborene“ Zeckendorf) zu Ostern besuchte und lange nicht nach Hause kam, alarmierte die „Orl“-Tante die Polizei, weil sie fest davon überzeugt war, ich sei einem familiären Ritualmord zum Opfer gefallen. Sie hielt das für Prager Spezialität, wie Kren, Würstel, Pawlatschen und Smichower Bier.

Die andere Prager Spezialität waren die jungen Leute, die sich in der Literatur tummelten. Der Großvater war noch mit dem „Pinkel“ (einer Hucke Textilwaren) bei den tschechischen Bauern hausieren gegangen, aber die Enkel suchten Reime auf „O Mensch!“ (wenn der Vater Abonnent des Prager Tagblatts war) oder versuchten sich in tschechischen Stanzen (wenn das Familienoberhaupt die Národni Politika las). „Auf Tachles kommt es an, und nicht auf Schmonzes“, warnt der besorgte Großvater in Karl Kraus’ magischer Operette „Literatur“ die schreibenden Enkel, aber sie waren nicht gewillt, ihre intellektuellen Schmonzes für die Tachles, die klugen Geschäftspraktiken, ihrer Väter zu opfern; ich glaube, sie taten gut daran, denn von den Tachles ist nur bittere Asche geblieben, aber die Prager Schmonzes, oder sehr viel davon, haben sich unversehens in Weltliteratur verwandelt.

