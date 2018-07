Inhalt Seite 1 — Die Verfolgung und Ermordung der Strafjustiz durch die Herren Teufel und Langhans Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Angeklagte, ehe er den Moabiter Gerichtssaal betritt, wird architektonisch eingestimmt. In der neobarocken Eingangshalle, über drei Stockwerke hoch, galerieumrandet und kuppelgekrönt – am Fuße der großen Freitreppe stehend, wirkt er notwendig winzig. Der Angeklagte, ehe er den Gerichtssaal betritt, weiß: dies ist nicht sein Haus.

Der Prozeß gegen die Herren Teufel und Langhans beansprucht acht Kalendertage. Er beginnt am 4. März und endet am 22. März 1968 mit dem Freispruch der Angeklagten. Zu klären ist die Frage, ob die Angeklagten durch Flugblätter zur menschengefährdenden Brandstiftung aufgefordert haben. Mögliche Höchststrafe sind fünfzehn Jahre Zuchthaus, mögliche Mindeststrafe viereinhalb Monate Gefängnis. Von der Staatsanwaltschaft werden je neun Monate Gefängnis ohne Bewährung beantragt. Das Gericht sieht als objektiv erwiesen an, daß Teufel und Langhans ihre Mitbürger zum Anzünden von Warenhäusern ermuntert hatten. Ihm erscheint auch möglich, daß sie dies erkannt und billigend in Kauf genommen hatten. Jedoch: die hieran noch bestehenden „geringen Zweifel“ hätten sich nicht mit letzter Sicherheit ausräumen lassen.

Im Prozeß treten auf oder warten auf ihren Auftritt: drei Berufsrichter, zwei Schöffen, eine wegen Befangenheit abgelehnte Schöffin, zwei Ersatzschöffen, drei Staatsanwälte, ein Wahlverteidiger, ein Pflichtverteidiger, ein Psychiater und ein Sprengstoffexperte als gerichtliche Sachverständige, je ein Professor der Psychologie, der Philosophie, der Germanistik und der deutschen Philologie als Sachverständige der Verteidigung, ein Brand- und Sprengstoffachmann als Sachverständiger der Staatsanwaltschaft. Ferner vielerlei Zeugen, zwei Protokollführerinnen, fünf Polizisten in Uniform, zwei Beamte der politischen Polizei ohne Uniform, mehrere Saalwachtmeister und Volk.

Strafprozesse sind komplizierte sozialtechnische Vorgänge. Komplizierte sozialtechnische Vorgänge funktionieren nur, wenn jeder Beteiligte die ihm zugedachte Rolle spielt.

Folgendes muß von einem loyalen Angeklagten erwartet werden: Daß er aufsteht, wenn Juristen vor Gericht mit ihm reden; daß er antwortet, wenn er gefragt wird; daß er beantwortet, was er gefragt wird; daß er nur redet, wenn er gefragt wird; daß er nicht unverschämt wird. Daß er nicht Meinungen vertritt, die seine Richter nicht vertreten; daß er sich zu entlasten sucht; daß er seine Richter gut stimmen will; daß er Ordnungsstrafen als Übel empfindet; daß er bescheiden wirkt. Daß er seinem Pflichtverteidiger unbegrenztes Vertrauen entgegenbringt; daß er dem Gericht mit Ehrfurcht begegnet; daß er dem Staatsanwalt mit Ehrfurcht begegnet; daß er den Saalwachtmeistern mit Ehrfurcht begegnet. Daß er den gerichtlichen Sachverständigen für unfehlbar hält; daß er um mildernde Umstände bittet; daß er nicht fragt, was in Vorschriften steht, die gegen ihn angewandt werden; daß er erkennt, nicht er habe seine Richter, sondern diese hätten ihn zu beurteilen; daß er erkennt, nicht er habe seinen Gutachter, sondern dieser habe ihn zu begutachten. Daß er Reue zeigt. Spielt der Angeklagte dies Rolle nicht, so entstehen Anpassungsschwierigkeiten bei den Spielern der übrigen Rollen.

