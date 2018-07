Inhalt Seite 1 — Die Zukunft der „Primitiven“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Schmidbauer

Wenn man alle Völker der Erde aufforderte, sich unter den verschiedenen Sitten und Gesellschaftsformen die besten auszusuchen, so würde jedes nach genauer Überlegung doch die eigenen allen anderen vorziehen – diese nüchterne Feststellung ist mehr als zweitausend Jahre alt; sie stammt von Herodot, der sie durch folgende Anekdote veranschaulichte: Als Dareios König der Perser war, ließ er einmal alle Griechen seiner Umgebung zu sich rufen und fragte sie, um welchen Lohn sie bereit wären, die Leichen ihrer Väter zu verspeisen. Die Griechen erwiderten, sie würden das um keinen Preis der Welt tun. Darauf rief Dareios die indischen Kalatier, welche die Leichen ihrer Eltern essen, und fragte sie in Anwesenheit der Griechen, um welchen Preis sie ihre verstorbenen Väter verbrennen möchten. Die Kalatier schrien laut auf und baten ihn, so gottlose Reden zu lassen.

Es mag überflüssig scheinen, diese Pointe aus ältestem ethnographischen Dokument bei der Besprechung eines Buches zu zitieren, das den heutigen Stand der ethnologischen Theorie in einer fazettenreichen Darstellung spiegelt –

Claude Levi-Strauss: „Strukturale Anthropologie“; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 133 S., Abb., 34,– DM.

Aber der französische Ethnologe und Philosoph, dessen Einfluß auf das moderne Frankreich man (freilich nur, was die Geisteswissenschaften angeht) mit dem Sartres vergleichen kann, beschwört auch in diesem Werk wieder ein Thema, das so alt ist wie die Geschichte der Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen. Gibt es überhaupt einen Weg, auf dem der Angehörige einer bestimmten Kultur eine andere Kultur objektiv erfassen kann?

Die Geschichte der Ethnologie ist eine Geschichte von Mißverständnissen. Die ältesten, häufig einzigen Dokumente über viele Kulturen – die des präkolumbischen Amerika etwa – stammen aus der Feder von Konquistadoren, die sich kaum Mühe gaben, zu beobachten, was sie zerstörten. Später traten fast überall Missionare an ihre Stelle; sie waren bis in den Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts hinein oft die einzigen „Feldforscher“, wie man die Materialsammler in der Ethnologie nennt.

Während es zum eisernen Kanon der ethnologischen Feldforschung gehört, in die Gesellschaftsordnung des beobachteten Naturvolkes nicht einzugreifen (das ist vielleicht der wesentlichste Unterschied zwischen Missionaren und Feldforschern), hat Lévi-Strauss als einer der ersten Ethnologen auch die theoretischen Konsequenzen aus dieser rein praktischen Regel gezogen. Sie führten ihn zu einer konsequenten Suche nach den jeder Gesellschaft immanenten Strukturgesetzen, nach Modellen, die das konkrete soziale Geschehen zugleich darstellen und transzendieren, aber ein Naturvolk nicht mehr den abschätzigen Glossen eines Evolutionskonzepts aussetzen.