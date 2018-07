Inhalt Seite 1 — Dumme, dreiste Journalisten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dienstag, 19. März und Donnerstag, 21. März, 1. Programm: „Bei ami“.

Mit allen Gags, Tricks und Schnörkeln, die Helmut Käutners Regie-Handschrift verraten, flimmerte „Bei ami“ über die Röhre.

Zweifellos, Helmut Griem hat in den Plüschpfühlen des fin de siècle vorteilhafter gelegen, als es Willi Forst vermochte. Doch gleichviel, ob dieses zweiteilige Fernsehspiel der Romanvorlage Guy de Maupassants gerechter geworden ist als der Tandaradei-Forst-Film – „Bei ami“ soll uns hier nur ein Anlaß sein, ein seltsames Phänomen zur Notiz zu nehmen: die Dummheit, die Dreistigkeit der Journalisten im Fernsehen.

Journalisten im Fernsehen sind trottelhaft, korrupt, bestenfalls Windhunde auf einer Asphaltfährte.

„Bei ami“ kann keinen Satz korrekt formulieren aber er wird dennoch „Ressortchef“. Die Artikel schreibt seine Frau, die eine Redaktionskonferenz allenfalls vom Hörensagen kennt. Der Chefredakteur, ein Kellerkind, geboren in Flohmarkt-Nähe, ist korrupt genug, mit Leitartikeln an der Börse zu spekulieren.

Es gab auch eine (im Werbefernsehprogramm ausgestrahlte) Reihe aus dem Leben und Treiben in einer Abendblatt-Redaktion, und der Reporterheld war ein Fürchte-Nichts mit Hilfsschulbildung. Oder es kommt im Wilden Fernseh-Westen ein Zeitungsschreiber vor, garantiert ist er im Saison der blödeste Pokerspieler. Da läuft eine Ser.e von einem reich und groß gewordenen Feinkostkrämer; er wird von der Berichterstatterin einer Frauen-Illustrierten interviewt – und die Berichterstatterin läßt kein Wimperzucken lang daran zweifeln, daß sie weniger an ihrem Bericht als an der Brieftasche des Neureich-Millionärs interessiert ist: „Wollen wir unser Gespräch nicht auf Ihrer Jacht vertiefen ...“

Wann und wo auch immer ein Journalist in Fernsehstücken auftaucht, ein Reporter (zu dessen Indiz-Utensilien in Fernseh-Skripts stets ein Photoapparat gehört), ein Redakteur (der jegliches Talent seiner Mitarbeiter verkennt), ein Chefredakteur (der üblicherweise eine intellektuelle Schurkenrolle einzunehmen hat) – immer und offenbar ewig wird dieser Journalist als Gauner, bestenfalls als Eulenspiegel dargestellt.