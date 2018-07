Inhalt Seite 1 — Ehe der „Führer“ kam... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ernst Wilhelm Graf Lynar

Sie ist anders – die Jugend von heute. Noch nie ist sie so herrisch mit dem Überkommenen umgesprungen, noch nie hat sie die Älteren, das „Establishment“, so kategorisch in die Schranken gefordert. Da werden viele der also Attackierten sich beklommen ihrer eigenen Jugend entsinnen, schon um einen Vergleich zu haben, damit sie abschätzen können, was dieses aufdringliche Betragen der jungen Leute zu bedeuten habe. Sie wird, fürchte ich, schlecht dabei abschneiden, die heutige Jugend. Sie ist ungebärdiger als einst, handfester, politischer und sehr kritisch (wenigstens in ihren besten Ausgaben). Warum? Vielleicht hilft da ein neu erschienenes Buch über eine frühere Jugend weiter:

Peter Nasarski (Hrsg.): „Deutsche Jugendbewegung in Europa. Versuch einer Bilanz“. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln; 415 Seiten, 28,– DM.

Ein anspruchsvoller Titel, und nicht ohne Doppelsinn. Der Herausgeber schafft in seiner Vorbemerkung sogleich Klarheit: Wenn heute die europäische Jugend zueinanderstrebe, so sei dies bereits Tradition der Jugendbewegung gewesen. Aufgabe des Buches sei es also, „die Zeugnisse dieser Jugendbewegung ... und insbesondere ihr Werken über Staats- und Völkergrenzen hinweg aus der drohenden Erstarrung in Klischeebildern und ihrer nicht selten bis zur Böswilligkeit zielenden Ausdeutung zu retten“.

Der trotzige Ton fällt auf, nachdem sich schon so viele um die Jugendbewegung und ihre Geschichte bemüht haben. Und trotzig geht es weiter: Vor „Publizisten fremder Mächte und Völker“ wird gewarnt, die auf diesem Feld „parteiisch ... interpretieren“ oder „beliebig auslegen“. Weshalb nur die Furcht, falsch verstanden zu werden? Doch sehen wir weiter.

Dreiundzwanzig Autoren, zumeist ehemalige Mitglieder der bündischen Jugend, haben sich zusammengetan und eine „Sammlung profilierter Zeugnisse über Erleben und Erfahrung deutscher Jugendbewegung und Jugendarbeit im Grenz- und Ausland“ abgegeben. Fast alle sind also „Wissens- und Erfahrungsträger“ (wie das heißt) und können deshalb authentisch berichten, etwa über „das Werden, Wachsen und Vergehen, aber auch über das Erbe deutschen Gemeinschaftslebens zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, zwischen Wolga und Vogesen“. Ähnlich getragen geht es weiter in den, wenn ich richtig zähle, sechsundvierzig Beiträgen, die in das bündische Leben des Auslandsdeutschtums einführen. Offenbar soll die Zahl Vollständigkeit vortäuschen. Tatsächlich handeln sie nahezu ausschließlich von den osteuropäischen Jugendgruppen.

Immerhin erzählen die Autoren ausführlich von ihren Gemeinschaften und Bünden, von ihren Fahrten und Begegnungen, ihren Volks- und Bauernhochschulen (von Bauern und Landvolk ist überhaupt viel die Rede). Bis hierhin erfährt man also kaum mehr Bemerkenswertes als ohnehin schon bekannt ist.