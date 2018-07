Überraschend ist aufs neue, daß man in Asien so viel weniger über Vietnam erregte Gemüter trifft als in Europa oder Amerika. Mit den Augen des Touristen gesehen erscheint Thailand nicht als Etappe, sondern friedlich. Die Hauptstadt wirkte ganz und gar zivil, wenn nicht überall, wo Ausländer sich aufhalten, die vielen hochgewachsenen, schlaksigen jungen Männer wären, die zivil gekleidet, dennoch nicht wie Zivilisten aussehen.

Bangkok ist auch nicht mehr das, was es vor zehn Jahren war, als an der Straße zum Flughafen noch Meere von Lotosblüten leuchteten. Und obwohl ich die Stadt in Abständen immer wieder gesehen habe, ist sie nicht wiederzuerkennen. Es ist eine blühende, berstende Metropole, die durch den rasend zunehmenden Flugverkehr und den Tourismus, durch den allgemeinen Wirtschaftsboom in Ostasien und den Krieg ein Allerweltsgesicht bekommen hat. Nach den Worten eines Verächters: „Ein kolossales asiatisches Disneyland.“ Zwanzig neue Hotels sind hochgeschossen, einige sind ganz für die Vietnam-Soldaten auf Urlaub gemietet. Statt des einen namhaften Luxushotels, das lange Jahre seinen großen Namen verteidigte, gibt es fünf, und um sie herum lebhafte Geschäftszentren, das älteste wuchs um das gediegene Hotel „Oriental“, das einzige Gästehaus am mächtigen Fluß Chao Phya (Menam). Wie schwimmende Häuser aus Urzeiten ragen hoch aus den gelben Lehmfluten die dunklen behäbigen Dschunken, die noch immer den Küstenhandel besorgen.

Auf dem Floating Market der Klongs hat das Gewirr der Touristenschiffe die geschäftigen Marktboote fast vertrieben: die Sampans, die Paddler und Motorschiffe, angefüllt mit Reis und Fisch, der Hauptnahrung, mit strotzenden Tropenfrüchten beladen, mit Garküchen und Hausrat. Immer mehr Läden, wie Bienenhäuser und Taubenschläge, werden für die Fremden an Klongs geklebt, um ihnen das Einkaufen bequem zu machen, Läden mit Souvenirs, allerlei Thaikitsch, der aber exotischen Charme besitzt. Ostasiatica aus Silber, Teakholz, Perlmutt, Büffelhorn und Edelsteinen. Seide, geballt, und Bilder der eleganten, süß lächelnden Sirikit darangeheftet als Modell für den Schnitt. Restaurants, Coffeeshops amerikanisch, Spruchbänder: „Welcome“ an den Klöstern.

Die klassischen Thaitänze mit ihren Sagengestalten werden vormittags in einem Garten vorgeführt im Tageslicht, zum Photographieren. Dürftige Erklärung: „Sie müssen sich vorstellen, es ist Nacht ...“ In einigen Lokalen werden sie abends mit einer Hochzeitszeremonie angereichert. Ruhpolding in Thai. Das Zeremoniell degeneriert zur Karikatur. Die Siamesen haben herausgefunden, daß die Amerikaner in kindlicher Freude gern alles mitmachen. Sie werden in den Kreis der Tänzer geholt und versuchen fröhlich und täppisch das zarte Spiel der Hände nachzuahmen, ohne die festgelegte Bedeutung jeder einzelnen Geste zu kennen. Die deutschen Touristen zieren sich noch. Die besten Tänzer erlebte ich aber im Institut für schöne Künste (National-Theater) bei früheren Besuchen, diesmal in einem der fünf oder sechs besten Thai-Restaurants („Villa Flora“, Bhaholyothin Road), in dem der Gast, an Seidenkissen gelehnt, an der Tanzfläche auf der Erde ruht und mit höfischem Zeremoniell, scheu die Bewegungen, leise die Sprache, kniend, raffiniert bedient, verwöhnt, von Tänzern und Tänzerinnen unterhalten und mit aphrodisierenden Jasminblütenkränzen von betörendem Duft beschenkt wird.

*

Nachmittagstee im Garten eines Diplomaten. Es wird viel gespielt, viel gehandelt und viel verdient in Bangkok, aber auch viel politisiert. Gerüchte, Zweifel und Spekulationen beherrschen die Szene auf den hinteren Bühnen. Das Haus der Gastgeber könnte irgendwo an der Themse stehen, aber es wird von asiatischen weißen Ameisen gepeinigt, die sich nicht vertreiben lassen.

Englischer Geschmack, englische Schulbildung waren lange tonangebend in Thailand als Protest gegen die Franzosen in Indochina.