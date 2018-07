Inhalt Seite 1 — Ein Coup in Downing Street? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Bocker

London, im März

Erst nörgelte man nur an der Labour-Party. Dann war es die Regierung, auf die sich die Kritik konzentrierte. Neuerdings nun macht die Unzufriedenheit auch vor dem Kern der Macht, dem Premierminister, nicht mehr halt. Harold Wilson war lange Zeit ein Fels in der Flut, jetzt brandet sie auch über ihn hinweg. Studenten johlen, sobald er auftaucht. Sein Stellvertreter tritt zurück und erklärt im Unterhaus, das Kabinett werde falsch regiert. Und was könnte das Verblassen seines Images besser belegen als die Nachricht, der Umsatz in Gannex-Wettermänteln, jener Typ, den er stets zu tragen pflegt, sei plötzlich scharf zurückgegangen, weil Kunden den Verkäufern erklärten, sie wollten nicht tragen, „was er trägt“?

Obwohl britische Premierminister praktisch unabsetzbar sind, hat die Öffentlichkeit Wilsons Nachfolger bereits benannt: Roy Jenkins, den Finanzminister, der sich über die überhohe Lobeswoge ernsthaft sorgt. Obwohl die nächste Unterhauswahl erst in drei Jahren stattfinden muß, redet jedermann so, als könne man Wilson und seine Partei schon abschreiben. Die schottischen und walisischen Nationalisten glauben den englischen Zentralismus schon aus den Angeln gehoben zu haben. Der Benjamin von Westminster, der dreißigjährige liberale Abgeordnete David Steel, will mit seiner neuen „radikalen Bewegung“ der Linken das alte Parteiengefüge überwinden. Die Konservativen sonnen sich in spektakulären Nachwahlsiegen. Der Desorientierung bei Millionen von Wählern entspricht ein wachsender Zynismus der Intellektuellen. In der „Times“ prangte unter der detaillierten Aufzählung der fiskalischen Marterinstrumente des neuen Staatshaushalts eine halbseitige Anzeige, in der die staatliche Fluggesellschaft BOAC mit dem Slogan warb, sie kenne viele Wege, wie man dieses Land verlassen könne.

Fragt man, woran das alles liege, so antwortet niemand mit den offiziellen Erklärungen wie „Pfundschwäche“ oder „Zahlungsbilanz“. Jeder sagt, es fehlten die fähigen Leute an der Spitze. Die Unzufriedenheit mit dem Herrn in Downing Street reicht tiefer als das normale und heilsame, hierzulande gleichsam instinktive Kritisieren der Partei, die gerade an der Macht ist. Dahinter steckt die Furcht, es könnte dort, wo das Zentrum der Herrschaft liegen sollte, ein Vakuum entstehen.

Diese Furcht ist ihrerseits nur die Kehrseite der Angst vor dem zu starken Premierminister. In den letzten Jahren mehrten sich die Stimmen jener, die im Amt des britischen Regierungschefs Möglichkeiten einer nur schwach verhüllten Diktatur erkennen wollen. Der Londoner Soziologe F. W. G. Benemy nennt den Premier in seinem gleichnamigen Buch den gewählten Monarchen; er komme als faktisches Staatsoberhaupt einem „wohlwollenden Diktator“ gleich. Der frühere konservative Abgeordnete Humphrey Berkeley hat in seiner soeben erschienenen Analyse der Macht des Premierministers diese als zu weitreichend, als „unkontrollierte präsidentielle Herrschaft“ und als das Kernübel der britischen Regierungsform bezeichnet. Am Premierminister liege es, wenn keines der britischen Verfassungsprinzipien mehr zutreffe: Das Parlament sei nicht länger der Souverän, es gebe keine Kabinettsregierung, die ministerielle Verantwortung vor dem Parlament sei eine Farce, und die Parteien seien persönliche Streitkräfte ihrer Führer geworden.

Neben solchen luziden Zerlegungen des demokratischen Mythos stehen jedoch weitaus hancgreiflichere Formulierungen der Allmacht des Premiers. Vor allem in der Downing-Street-10-Belletristik, die in England seit Disraeli eine Tradition hat, neuerdings aber mit dem Verfall ihres Niveaus auch eine Wertkrise ihres Gegenstandes anzeigt. Nachdem harmlose Konversations- und Schlüsselstücke im Stile von The Reluctant Peer aus der Feder des Premier-Bruders William Douglas-Home die Machtspitze eher verharmlosen halfen, schleicht sich neuerdings in die Romanliteratur ein anderes Bild ein. B. A. Youig schildert in Cabinet Pudding (1967) den Premierminister von 1996, einen gebürtigen Westinder namens Dr. Osbert Fellows, der Marihuana raucht, permanente Wahlsiege seiner Partei gesetzlich verankert hat und seine (weiße) Privatsekretärin Diana Mount zum Minister macht wie Caligula sein Pferd zum Konsul. Eine unbeschreibliche Korruption herrscht, und die Rassenkonstellation zwischen Herrn und Mätresse von Downing Street wird vom Transportminister Fred Jago zu einem Othello-Konflikt geschürt, an dessen Ende Miß Diana – und der Leser – heftig gewürgt werden.