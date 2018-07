Inhalt Seite 1 — Ein Korb von Ibn Saud Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fritz Grobba: „Männer und Mächte im Orient – 25 Jahre diplomatischer Tätigkeit im Orient“; Musterschmidt-Verlag, Göttingen; 340 Seiten, 38,10 DM.

Der Doktor Grobba hat in kaiserlicher Zeit als Dolmetschercleve, in der Zeit Hitlers als Gesandter im Orient gelebt. Gar manches hätte er also von den Männern und Mächten dort zu erzählen, ist er doch 1923 schon in dem erst 1915 erschlossenen Afghanistan, und in besonders gefährlicher Mission während des Zweiten Weltkriegs im Irak, aufreibend tätig gewesen.

Was aber erfahren wir? In indirekter Rede Grobbas Berichte an das Auswärtige Amt, wiedergebend lediglich, was er Amanullah und Amanullah ihm, was der alte König Abdul Asis ihm und er Abdul Asis alles erklärt haben will, auch einiges über Unterredungen mit dem irakischen Ministerpräsidenten Nuri as-Said. Dankenswerterweise, aber doch wohl etwas zu eingehend, schildert er die von ihm an Ort und Stelle beobachtete Ölpolitik der damals noch großen Mächte. Aber worauf es ihm im wesentlichen imwieder ankommt – und da überfordert er wer – den zeitgeschichtlich interessierten Normalleser –, ist eine laufende Rechtfertigung seiner politischen Meinungen und Maßnahmen.

Da war zum Beispiel der damals aufsehenerregende Fall des Geographieprofessors Stratil Sauer, der sich von einem Afghanen bedroht gefühlt und ihn erschossen hatte. Den Flüchtigen versuchte Grobba in seinem Wagen über die indische Grenze zu schaffen, wurde aber angehalten. In bester Absicht hatte er den Unglücksmenschen vor einem Todesurteil retten wollen. Es bestand also kein Grund, sich für die von ihm verkleinerten Schwierigkeiten, die der Reichsregierung daraus erwuchsen, so eingehend zu entschuldigen.

Ein zweiter Fall, auf den er auch in einer für Dritte kaum verständlichen Ausführlichkeit eingeht, sind die Gründe und Umstände, warum er bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges von Bagdad zurückberufen und nicht auf den von ihm vorbereiteten Ausweichposten Djidda gelassen worden ist. Er wirft dem Auswärtigen Amt geographische Unkenntnis vor. König Ibn Saud jedoch war Grobbas Anmeldung mit dem Hinweis begegnet, daß nur eine unsichere Verbindung über kuwaitisches Territorium vom Irak aus bestehe und er die Sicherheit unseres Gesandten auf diesem von den Engländern beherrschten Gebiet nicht gewährleisten könne. Daß er damit orientalisch höflich die Selbsteinladung ablehnte, hat einem Referenten des Auswärtigen Amts damals der Königliche Rat Halid al Hud auf eine offene Frage ebenso offen lächelnd bestätigt. Sehr genau wird uns auch der Fall des Geschwaderführers von Blomberg geschildert, der von Grobba zu einer Demonstrationsrunde über Bagdad aufgefordert und dabei versehentlich von irakischer Flugabwehr abgeschossen wurde!

Am meisten hätte wohl unsere Jugend die Haltung eines aktiven Beamten des Auswärtigen Amts zur Außenpolitik der nationalsozialistischen Partei interessiert. Grobba hatte sich – wenn es der Sache dienlich, nicht verwerflich war – dem außenpolitischen Amt der Partei als Berater empfohlen. Alfred Rosenberg wie auch das Büro Ribbentrop haben von seiner Sachkunde in orientalischen Dingen weitgehend Gebrauch gemacht. Auseinandersetzungen sogar innerhalb der Partei mit dem Ortsgruppenleiter der Auslandsorganisation konnten nicht unterbleiben. Rosenberg hat uns in seinen Tagebüchern selbst einen Ausschnitt dieser internen Kämpfe gegeben und sich dabei auf die Mitarbeit Grobbas bezogen.

Grobbas Hauptthema jedoch ist der auf vielen Seiten abgehandelte Kampf zwischen dem Großmufti von Jerusalem und dem irakischen Ministerpräsidenten Raschid el-Gailani um die Führerschaft in der arabischen Welt. Für uns Deutsche ist dieser Streit heute gänzlich ohne Belang. Wahrscheinlich würde es unseren Zeitgenossen mehr sagen, wenn wir vom Verfasser etwas von den Kämpfen und Schwierigkeiten in der damaligen Zeit erfahren hätten, als ein Beamter, zwischen Pflicht und Neigung hin- und hergerissen, mit einem Parteiklüngel den ihm aus Bagdad befreundeten irakischen Ministerpräsidenten unterstützte, während der Großmufti seinerseits mit dem Reichssicherheitshauptamt und der SS zusammenarbeitete. Es kam damals zu grotesken Zwischenfällen. Zum Beispiel wurden auf Veranlassung der Partei einmal Leute Hadj Amin el Husseinis, ein andermal von einer anderen Stelle die Raschid Ali el-Gailanis verhaftet; jeweils mußten sie durch das Auswärtige Amt befreit werden.