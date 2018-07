Inhalt Seite 1 — Ein Krieg, den niemand will... Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Europa regiert die Angst vor einem Handelskrieg mit Amerika, seit Präsident Johnson ankündigte, die USA würden ihr Zahlungsbilanz-Defizit mit Restriktionen zu reduzieren suchen: weniger Touristen in alle Welt, keine neuen Investitionen in der EWG, Steigerung der Exporte, höhere Steuern in Amerika. Wie ein Damoklesschwert hängt eine weitere Drohung über Europa: Noch in diesem Monat wollte Johnson beschließen, auf Importe aus aller Welt eine Steuer zu erheben und zugleich für Ausfuhren eine Prämie zu zahlen. Seit Wochen herrscht darüber Ungewißheit.

Bis heute ist noch nicht entschieden, ob Washington Einfuhren mit einer Abgabe von 2 bis 2,5 Prozent des Warenwertes verteuert oder gar mehr. Ebenso unbestimmt ist noch die Höhe der Exportvergütung, die amerikanische Waren in aller Welt verbilligen soll. Britische Fachleute haben ausgerechmet, daß eine Prämie von 5 Prozent den Wert des Warenangebots „Made in USA“ auf den Weltmärkten um drei bis vier Milliarden Dollar vergrößern müßte. Hinzu kommt die Sorge in Europa, daß die Verringerung des amerikanischen Zahlungsbilanz-Defizits sogar dann gefährliche Folgen für die internationale Liquidität hätte, wenn Amerika noch ein Minus von einer Milliarde Dollar beibehielte. Dollar-Knappheit, steigende Zinsen und damit sinkende Investitionen, also weniger Arbeitsplätze und Kaufkraft drohen in Europa.

Michel Debré, de Gaulles Wirtschafts- und Finanzminister, war sich deshalb am Anfang dieser Woche mit seinen EWG-Kollegen darüber einig, Gegenmaßnahmen der Europa – Gemeinschaft auszuarbeiten, die Amerika vielleicht davon abbringen könnten, die Importe zu beschneiden und die Exporte auf Kosten der Europäer drastisch zu erhöhen. Frankreich scheint jetzt also auch bereit zu sein, die aus der Kennedy-Runde für Europa resultierenden Schritte früher als geplant vorzunehmen, gleichzeitig den USA aber zu gestatten, ihren bisherigen Zeitplan beizubehalten. Washington könnte dann – wie in der Genfer Verhandlung vereinbart – zu Beginn der kommenden vier Jahre jeweils ein Fünftel der beschlossenen Zollsenkungen realisieren.

Die Europa-Gemeinschaft ihrerseits faßt mehr ins Auge – Karl Schiller hat dafür die Vokabel der „asymmetrischen Acceleration“ erfunden: Nachdem die Gemeinschaft die Zölle gegenüber der restlichen Welt am kommenden 1. Juli bereits um zwei Fünftel der bei der Kennedy-Runde vereinbarten Zollsenkungen verringert, also ohnehin den USA vorgreift, die das nächste Fünftel erst am 1. Januar „liefern“, könnte sie am nächsten Neujahrsmorgen wenigstens noch um ein zusätzliches Fünftel die EWG-Außenzölle herabsetzen, damit die USA mehr in die Gemeinschaft exportieren. Bonn hatte ursprünglich geplant, den gesamten Rest des Kennedy – Rundenresultats statt progressiv bis zum 1. Januar 1972 bereits auf einen Schlag am 1. Januar 1969 zu verwirklichen.

Der deutsche Vorschlag, der bei Debré trotz des guten Einverständnisses mit Schiller auf völlig taube Ohren stieß, hätte den USA die Chance geboten, ihre Exporte um etwa 500 Millionen Dollar im Jahr zu erhöhen, unter der Voraussetzung, daß auch die Japaner, Kanadier und die Mitglieder der unter Führung Englands stehenden Kleinen Freihandelszone (EFTA) n gleicher Weise vorgehen. Dafür bestände gute Aussicht. Damit würde sich die Europa-Gemeinschaft sogar eine Kompensation für verlorengehende Ausfuhren in die USA sichern: Washington könnte die Zölle langsamer senken – die Nachteile würden für die EWG durch den Zollabbau der übrigen Industriestaaten der Welt ausgeglichen, in die Europa mehr als bisher liefern könnte.

Das Unbehagen über die Drohungen aus Amerika läßt die EWG-Staaten wie die Europäische Kommission in Brüssel an ihr Anerbieten harte Bedingungen knüpfen. Amerika soll sich verpflichten, von jedem Protektionismus abzusehen und zugleich – wie in der Kennedy-Runde versprochen – jenes, Zollberechnungssystem für bestimmte Gruppen von Chemikalien abschaffen, das in der Praxis zu Zöllen zwischen 52 und 173 Prozent des Warenwertes führt: das American selling price system.

Die EWG muß einen Handelskrieg Europa–USA verhindern, weil die Europäer genau wissen, daß sie in einem solchen Krieg bei weitem mehr Federn lassen müßten als die USA, deren Außenhandel nur 4 Prozent ihres Brutto-Sozialprodukts ausmacht. Bei der EWG sind es rund 16 Prozent. Von den im Jahre 1967 etva 57 Milliarden Dollar Ausfuhren der Europa-Gemeinschaft entfielen über 4 Milliarden auf die USA. Davon sind rund 90 Prozent Industrieprodukte. Diese Exporte sind in Gefahr, wenn es nicht gelingt, Amerika daran zu hindern, nach 20jährigem Abbau der Handelsschranken in der Welt neue Barrieren aufzurichten.