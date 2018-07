In amerikanischen Magazinen (ich bin jetzt in Amerika) fordert eine kleine afrikanische Luftlinie mit dem Slogan: „Improve your travel status“ zum Besuch schwer auszusprechender und abgelegener Ortschaften auf, mit dem Gewinn, daß man diese später bei einer Party fließend anbringen kann. Das ist ein Reisemotiv, das man gelten lassen muß, wenn nur die Reise nicht wäre. Aber auch dagegen wird jetzt etwas unternommen: es gibt hierzulande Agenturen, die einem die Strapaze ersparen. Man schreibt die Ansichtskarte aus Angkor War im Versteck nebenan, und sie reist die paar tausend Kilometer allein, hin zum tropischen Postbüro und zurück zum neidischen Nachbarn.

Hier könnte ich Kunde werden: Ich reise auch nicht gern. Zwar bin ich nun bald sechs Jahre landesabwesend, von der Schweiz aus gesehen; aber die zugehörigen Reisen waren fast alle weniger abenteuerlich als mühsam, ganz besonders diejenigen, die ich um ihrer selbst willen unternahm. Anderen Passagieren dient beispielsweise ein Deckstuhl dazu, ihre Reiseeindrücke zu verarbeiten, womöglich mit in der Sonne geschlossenen Augen: unter mir bricht er zusammen und beißt mir dazu einen Finger ab. So geschehen im Hafen von Patras, in Griechenland, wo die Eindrücke besonders nachhaltig zu sein pflegen. Noch höre ich das Röhren des Dampfers am Pier, der warten mußte, bis mir der Hafensanitäter eine Art Teerverband angelegt hatte. Die Sirene schmerzte mich fast mehr als der Finger, denn sie verkündete einer ganzen mittelgroßen Hafenstadt, daß ich nicht reisefähig bin. Natürlich will ich, kaum wieder an Land, nichts gehört haben, biedere mich immer wieder bei Reiseagenturen an, zumal solchen, die auch Dampfer führen, mit denen ich, wie ich weiß und nicht wissen will, garantiert schlecht fahre. Einmal an Bord, und beim Aufkommen der gutmütigsten Brise, habe ich nur noch den Trost, daß der Mann hinter dem Schalter jetzt mein Gesicht nicht sehen kann.

Nein, ich reise nicht gern. Schon der Kinderwagen, heißt es, bekam mir nicht, und seit meiner frühesten Ausfahrt in einem befreundeten Auto, die nach zwanzig Kilometern abgebrochen werden mußte, hängt mir eine Reisekrankheit offenbar existentieller Natur an, denn Chemikalien können sie nicht erledigen, ohne daß ich miterledigt werde: Schlafend, ein besonders schäbiger Odysseus, habe ich meine Heimaten immer noch am gnädigsten erreicht. Die Tempel, Pyramiden und schönen Küsten, die ich unterwegs auf heftige Aufforderung hin dennoch zu sehen bekomme, lassen mir nur den Trost, daß sie in der Erinnerung hoffentlich fester stehen werden als vor meinen unwilligen Augen. Meine Frau photographiert; dann sehe ich doch noch, wo ich gereist bin. Ich reise nicht gern, also wozu reise ich dann? Weil ich gern anderswo bin.

Und auch das stimmt nur bedingt. Psychologisch ist es ein klarer Fall von Kompensation. Und das kam so. Als ich klein war, konnte ich nur zu Hause existieren; Versuche, mich kurzfristig zu verpflanzen, auch nur mit Onkel und Tante an einen sehr nahen Ort am Vierwaldstätter See, erstickten nach drei Tagen in meinem Heimweh, das natürlich nicht das Heimweh nach einer generösen Kinderstube war; eine solche hätte mich ja gerade zur Fremdgängigkeit erzogen. Es war vielmehr der Reflex verschreckter Eingeborenenbabys, die man lehrt, sich am Pfahlheim festzuhalten, obwohl sein bißchen Tabu und Schutzfarbe kaum gegen einen wirklichen Tiger hilft. Seit ich beides hinlänglich eingesehen habe – Fixierung und Hilflosigkeit –, bin ich auf der Flucht vor dem Pfahl. Man könnte sagen, ich versuche, das offenbar verpaßte Rütteln am Laufgitter nachzuholen. Hätte ich das zur vorgeschriebenen Zeit absolviert, ich dürfte lebenslänglich sitzen bleiben.

Jetzt aber baue ich meinen Käfig, wie eine Wandermenagerie, von Land zu Land wieder auf und probiere die Kraft der imaginären Stäbe. Gerade, daß ich als erwachsener Mensch ja ausbrechen kann, hindert mich immer wieder eine Weile daran, und auf dem Grund lauert die Erwartung, daß die Stäbe sich einmal als dauerhafter erweisen möchten als mein Wunsch, sie niederzureißen. Das würde bedeuten, daß ich, nach meiner Möglichkeit, zu Hause wäre. Daß ich mit dem Umzug meines Inventars, Tiger und so weiter, also: mit dem Reisen keine besonderen Hochgefühle verbinde, liegt jetzt auf der Hand. Der geringe. Zoll ist schon imstande, den guten Eindruck von Wolkenkratzern zu verwischen; am liebsten bin ich wieder da, wenn es auch zu meinem Wohlbefinden gehört, nicht zu wissen, wie lange. Ich bin gern anderswo, weil ich gern wieder da bin: so sieht bei mir die Verbindung von Pfahl und Laufgitter aus. Und bis sie stabil ist, reise ich halt.