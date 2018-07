Der polnische Episkopat hat am Sonntag in den Kirchen des Landes eine Erklärung verlesen lassen, in der er die Unruhe unter den Studenten als „Ringen um Wahrheit und Freiheit“ bezeichnete. Der Regierung wurde empfohlen, auf die Wünsche der Jugendlichen einzugehen und umstrittene Fragen „nicht mit physischer Gewalt, sondern durch einen eingehenden Dialog“ zu lösen.

Am Donnerstag voriger Woche hatten 4000 Warschauer Studenten eine neue Kraftprobe heraufbeschworen, als sie sich in den Hochschulen der Stadt zu einem zweitägigen Sitzstreik niederließen. Etwa 10 000 Menschen bekundeten am Freitagabend mit Sprechchören und Lebensmittelpaketen ihre Solidarität. Am nächsten Morgen mußten die Studenten ihre Demonstration unter dem Druck drohender Massenrelegationen und eines großen Polizeiaufgebots abbrechen. Ihnen wurde Straffreiheit zugesichert.

Während der Verhaftungswelle zum Wochenbeginn auch sieben Universitätsdozenten zum Opfer fielen, konnten die Studenten erste Erfolge ihrer Aktivität verbuchen.

Eine Entschließung, die sich für die Garantie von Grundrechten und gegen Polizeigewalt einsetzt, wurde von der Warschauer „Zycie Warszawy“ Punkt für Punkt abgedruckt und beantwortet.

Die Parteiorganisation des polnischen Schriftstellerverbandes versicherte, das National-Drama „Totenfeier“ von Adam Mickiewicz werde alsbald wieder zu sehen sein.

Die Absetzung des Schauspiels hatte die Studentendemonstrationen vor sechs Wochen ausgelöst.