In vieler Hinsicht ist die britische Computertechnik weiter fortgeschritten als die amerikanische.“ Diese selbstbewußten Worte stammen von Arthur Humphrys, dem geschäftsführenden Direktor des jüngsten und größten Computerkonzerns Europas.

Tatsächlich ist die International Computers Ltd. den amerikanischen Giganten IBM, Honeywell und Univac um Nasenlängen voraus: im Preis und in der technischen Entwicklung. Doch obwohl die Labour-Regierung den Zusammenschluß der International Computers und Tabulators Ltd. mit den Computerabteilungen der English Electric und der Plissy-Gruppe mit einem „Geschenk“ von 17 Millionen Pfund tatkräftig gefördert hat, blieb der Konzern mit einem erwarteten Umsatz von knapp einer Milliarde Mark im Jahr gegenüber den Amerikanern ein finanzieller Zwerg.

Kapitalkraft ist aber das A und O dieser Wachstumsindustrie par excellence, die an der Schwelle einer dritten Computergeneration für die siebziger Jahre steht.

Bisher ist offen, ob sich kontinentale Firmen, etwa Philips in Eindhoven, mit den Briten zusammenschließen werden, um der Übermacht der Amerikaner Paroli zu bieten. Daß die Briten es allein schaffen werden, wird bezweifelt.

Ehe der erste Supercomputer in vier oder fünf Jahren das Band verläßt, müssen sie improvisieren und zweigleisig verkaufen: einen billigen konventionellen Typ, der bei kleineren Firmen in England und in Übersee großen Anklang findet, und einen avantgardistischen neuen Typ, der die laufende IBM-Serie ersetzen und mit seinem technischen Anspruch theoretisch gefährden könnte.

Doch das ist nur ein Übergang. Entscheidend werden die Jahre nach 1970 sein – wenn alle Großen mit neuen Serien aufwarten. Denn es kommt nicht allein auf die Technik an, sondern auch auf Service und Verkaufskraft, worin die Amerikaner heute weit überlegen sind. Die Briten werden für ihren technischen Genius gerühmt, nicht aber für ihre Fähigkeit zu organisieren und zu verkaufen.

Das hat sich erst jetzt wieder im Geschäft mit dem Ostblock gezeigt. Frankreich und England bemühen sich hier, das große Geschäft zu machen. Einen ersten Coup landeten jedoch die Amerikaner. Und das, was selten vorkommt, auch zur Pariser Freude: Bull General Electric, die französische Filiale des amerikanischen Unternehmens, schloß mit der ČSSR einen Lizenzvertrag über die Herstellung des mittleren Computers „Gamma 140“.

Frankreichs Wissenschaftler und Techniker hatten ihn entwickelt, Bull wollte die Produktion im Zuge eines Sparprogramms einstellen. Jetzt lohnen sich die Entwicklungskosten doch noch: Die Amerikaner und Franzosen von Bull liefern den Tschechen auch die industriellen Ausrüstungen für die Produktion der Elektronenrechner. M. B.