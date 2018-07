Inhalt Seite 1 — Faerber paßt die Farbe nicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stuttgart

Der Stuttgarter CDU-Stadtrat griff zum Vokabular der Küfer, um seinen Groll zu beschreiben: Die soeben im Stuttgarter Staatsschauspiel angelaufene deutsche Erstaufführung des Stückes „MacBird“, meinte er, schlage „dem Faß den Boden aus“. So steht es in einem vom 20. März datierten Brief an den Kultusminister des Landes Baden-Württemberg und an den Stuttgarter Oberbürgermeister.

Verfasser des Briefes ist der 43jährige Peer-Uli Faerber, der hauptberuflich die Mercedes-Benz-Hauszeitschrift redigiert und es seit bald einem Jahr als sein dringlichstes nebenberufliches Anliegen betrachtet, den Brecht-Jünger Peter Palitzsch von seinem Posten eines Stuttgarter Schauspieldirektors zu entfernen.

Die Fehde eröffnete Faerber am 1. Juni des vergangenen Jahres mit einem Brief an Palitzsch, in dem er einen Theaterbesucher als Kronzeugen zitierte: „...kündige ich hiermit meine Miete ... Sollte es ein gütiges Schicksal fügen und der Chef des Schauspiels nachts einmal geschlachtet werden, so will ich mich gern wieder um einen Mietplatz bemühen...“ Faerber schien das blutige Bild gerade recht: „Ein Bürger spricht aus, was viele denken“, kommentierte er die düstere Hoffnung des Theaterbesuchers, und in den folgenden Monaten erging er sich in politischen Schlachtversuchen an Palitzsch.

Was dieser von seinem gemeinderätlichen Widersacher zu erwarten hatte, ging aus dem Brief vom 1. Juni mit wünschenswerter Klarheit hervor: „Sie sind ein guter Regisseur. Dabei hätten Sie bleiben sollen. Als Spielplangestalter wollen Sie aber Ihre Weltanschauung unseren Bürgern aufzwingen, die Ihnen doch gar nichts getan haben...“ Und: „Nichts läuft bei Ihnen normal ab. Und die erholsame Unterhaltung ohne weltanschauliche Hintergründe oder hintergründige Beschwernisse paßt Ihnen nicht.“

Faerber hingegen hätte sich als Kenner erholsamer Unterhaltung beinahe einen Namen gemacht: In den fünfziger Jahren erbaute er Ausstellungsbesucher auf dem Stuttgarter Killesberg mit Inszenierungen von „Maske in Blau“, „Im weißen Rößl“ und „Schwarzwaldmädel“. Solchermaßen im Theaterfach ausgewiesen, denkt er nun nicht daran, von seinem Kollegen Palitzsch alles unwidersprochen hinzunehmen, was dieser mit seiner roten Weltanschauung in den Stuttgarter Spielplan einschleust: Brechts „Dreigroschenoper“, Babels „Marija“, Asmodis „Stirb und werde“, Walsers „Eiche und Angora“ und jetzt auch noch die Satire „MacBird“, mit der sich die Amerikanerin Barbara Garson über jeden Respekt hinwegsetzt, den ein regierungskonformer deutscher Bundesbürger dem amerikanischen Establishment glaubt schulden zu müssen.

Der Stadtrat verlagerte seinen privaten Feldzug im Dezember 1967 auf die politische Ebene und forderte unverblümt die Entlassung des Schauspiel-Chefs. Aber sosehr ihm die Claque von rechts zustimmte, so wenig vermochte ihm der Theaterbeirat beim Schlachtfest zu folgen. Dieser erkannte, daß „die Eigenverantwortlichkeit der Theaterleitung für die Spielplangestaltung gewahrt bleiben muß“ und „daß kein Anlaß besteht, sich von Herrn Palitzsch zu trennen“.