Von Jürgen Manthey

Thornton Wilder hat bei der amerikanischen Kritik von Anfang an erstaunlich wenig Glück gehabt. Sachlich-freundlich ist von den namhafteren Rezensenten nur Edmund Wilson auf die Bücher dieses Schriftstellers eingegangen: um nachzuweisen, daß dessen Erstling „Die Cabala“ ohne Proust und das Stück „Wir sind noch einmal davongekommen“ ohne Joyces „Finnegans Wake“, sagen wir, anders ausgefallen wären. Und er empfahl, Ende der zwanziger Jahre, für künftige Bücher eine mehr amerikanische Thematik.

Wilders Antwort, George Brush in „Dem Himmel bin ich auserkoren“, ist dann zwar ein sehr amerikanischer, aber auch ein weitgehend negativer Held. Der Autor hielt lange Zeit nichts von der symbolträchtigen Vagabondage so vieler bekannter amerikanischer Romanfiguren. Seine Protagonisten waren, wenn überhaupt Fleisch, dann Fleisch vom Sitzfleisch der Seßhaften. Unablässig verteidigte er die Kultur gegen die Natur – auch gegen die des Menschen. Sein Symbol war das Haus, nicht die Straße.

In „Wir sind noch einmal davongekommen“ steht programmatisch der Satz: „Wir werden also beginnen, dieses Haus in Ordnung zu bringen.“ Ein Sohn, der heimlich auf den Namen Kain hört, wird vom Vater und Hüter des Hauses zum „Todfeind“ erklärt: „Ich wünschte, es wäre immer noch Krieg, denn es ist leichter, dich zu bekämpfen, als mit dir zu leben.“

Solche Bewahrungs-Allegorien mit den Ausfällen gegen einen Gegner, der so unbestimmt blieb wie das, was da eigentlich „in Ordnung“ gebracht werden sollte, wurden von einem Publikum honoriert, das in gesellschaftlichen Fragen ähnlich vage, weltanschaulich aber um so deutlicher konservativ empfand. Und auf welches Publikum traf das wohl mehr zu als auf das deutsche nach dem Krieg! Die Zeit seines großen Erfolgs in Amerika (vor allem mit „Die Brücke von San Luis Rey“) lag da schon fast zwanzig Jahre zurück. Der National Book Award, den Wilder vor vier Wochen erhielt, ist als Auszeich- – nung wohl mehr eine den Fall Wilder ehrenvoll abschließende Geste der Jury gewesen. Sie galt dem Buch

Thornton Wilder: „Der achte Schöpfungstag“, Roman, aus dem Amerikanischen von Herberth E. Herlitschka; S. Fischer Verlag, Frankfurt; 464 S., 25,– DM

über das die frühere konservative Gemeinde dieses Autors eigentlich entsetzt sein müßte. Denn der seitenstarke Roman ist auf einmal das Bekenntnis zum Typ des amerikanischen Außenseiters und Rebellen.