Von Walter Jens

Die Entwicklung ist konsequent: Als Peter Weiss den „Marat“ schrieb, stellte er mit dem Vertreter der vita contemplativa, dem Marquis de Sade, und dem Revolutionär Jean Paul Marat zwei Gegenspieler auf das Podest: den Anwalt der sozialen Veränderung und den Verfechter des Individualismus, den Handelnden und den Betrachter, die ihre Positionen mit gleicher Überzeugungskraft verteidigten.

Mochte der Autor schon zu Beginn des Jahres 1964 das Prinzip Marats. als das überlegene und einzig humane ansehen – für den Zuschauer endete die Partie deshalb mit einem gerechten Remis, weil der Marquis, ein Meister der Imagination, ein aristokratischer Radschläger und Puppenspieler, seine Sache eindrucksvoller verfocht, als es dem Autor, der sich auf dem Weg vom „Fluchtpunkt“ zur „Ermittlung“ befand, zu jener Zeit lieb war.

Politisch gesehen ist der „Marat/Sade“ ein Werk des Übergangs; die neue Konzeption – zeige die Welt, wie sie ist; lerne und gib Tatsachen wieder; halte dich ans Objektive und höre auf, deine schöne Seele zu spiegeln – war schon entwickelt, aber der alte Adam führte ein vortreffliches Rückzugsgefecht: Die Auseinandersetzung zwischen Marat und de Sade entspricht dem Kampf zwischen Verstand und Gefühl beim Lehrstücke-Brecht; in jedem Fall rechnen Autoren, auf dem Weg zum Marxismus, mit ihrer Vergangenheit ab; persönliche Probleme werden historisch versachlicht.

Nach der Rostocker Aufführung war für den Dramatiker Weiss der Rubikon überschritten; ein Epilog (gestrichen, dann wieder aufgenommen) verstärkte die Marat-Position; der Autor gab kund, wo er stand. Von nun an war er entschlossen, nicht mehr Personen, sondern Prozesse, nicht mehr Individuen, sondern gesellschaftliche Phänomene zu charakterisieren; Nummern traten an die Stelle von Namen; authentische Personen, in den Angeklagten der „Ermittlung“ noch auf der Bühne, wurden zu austauschbaren Interessenvertretern; nicht das privat-persönliche Schicksal, sondern die Funktion des einzelnen innerhalb des Koordinatensystems der Gesellschaft interessierte den Schriftsteller Weiss. Seine Dramen gewannen an theoretischer Präzision und Abstraktionskraft: das Bunt-Orgiastische und Marktschreierisch-Spektakuläre trat immer weiter zurück.

Der Vergleich zwischen dem „Popanz“ und dem „Viet-Nam“-Stück ist lehrreich: Maskentausch, Stellvertretung, Verzicht auf Charaktere und Fabeln hüben und drüben; im „Popanz“ komödiantisch-burleske Anreicherung, im „Viet-Nam“-Drama strenge Choreographie, mathematische Ordnung, Unterweisung mit Hilfe zartester Gesten und requisitärer Andeutungen auf einer Bühne, die nach der Art der Kompaßrose zerteilt ist. Kein Quentchen personalistischer Betrachtungsweise mehr, kein identifizierbarer Popanz, nur noch Demonstration einer langen Geschichte.

Wie im Barock, wo man zuerst die gewählte Darstellungsart, Poem, Lied, Betrachtung, und dann den Inhalt auf dem Titelblatt anzuführen beliebte, demonstriert Weiss mit Hilfe des Titels sowohl Gattung als Thema und Gliederung seines Versuches: „Diskurs über die Vorgeschichte und den Verlauf des lang andauernden Befreiungskrieges in Viet Nam als Beispiel für die Notwendigkeit des bewaffneten Kampfes der Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker sowie über die Versuche der Vereinigten Staaten von Amerika, die Grundlagen der Revolution zu vernichten.“