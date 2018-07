Inhalt Seite 1 — Fünfhundert Jahre minus zwölf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Dolph

Berlin, im März

Fünfhundert Jahre sind eine lange Zeit – zwölf unglückliche Jahre erscheinen da als läßliche Marginalie. Das Grußwort, werbetextversunken, sieht es dann auch so: „500 Jahre Kammergericht, 500 Jahre Dienst am Recht, ein stolzes Jubiläum.“

Berlins Richter feierten dieser Tage ihr oberstes Gericht in Zivil- und Strafsachen, das sich von den übrigen deutschen Oberlandesgerichten einzig durch den Namen unterscheidet – es trägt den stolzen Titel Kammergericht. Fünfhundert Jahre Kammergericht: also auch jene zwölf zwischen 1933 und 1945.

Das Grußwort, verfaßt vom Deutschen Richterbund, erinnert an eine Geschichte, „mag sie auch Legende sein“. Es ist die Geschichte des Müllers von Sanssouci, dessen historische Nichtexistenz ihn so unentbehrlich macht. „Diese Geschichte“, erklärt uns der Richterbund, „ist zu einem Symbol für Richter geworden, die sich nicht der Staatsmacht beugen, und für einen Staat, dessen Gewalt vor dem Recht haltmacht.“ Der nichtexistente Müller von Sanssouci, konnte er in jenen zwölf Jahren sagen, „Majestät, es gibt noch ein Kammergericht“? Das Grußwort, wenige Zeilen später, beantwortet die Frage: „Fünf Jahrhunderte für das Recht.“ Kein Jahr weniger.

Die Märznummer der „Deutschen Richter-Leitung“, aus der wir das Grußwort zitieren, enthält acht „Abhandlungen“ über das Kamnergericht. Der erste Beitrag heißt: „500 Jahre Kammergericht.“ Er schildert bekannte vom Geliebt entschiedene Rechtsfälle: den Müller Arnold, den Prediger Schulz, den Turnvater Jahn, den Ferdinand Lassalle. Die 500 Jahre enden im 19. Jahrhundert. Der zweite Beitrag beginnt mit der Mitteilung, in der Geschichte des Kamnergerichts habe es ein „kurzes ,Interregnum‘“ gegeben. Ein Interregnum nämlich, „in dem das einst höchste preußische Gericht zu bestehen aufgehört hatte“. Der Autor nennt auch den Zeitraum, an den er denkt: er liegt „zwischen dem 8. Mai und dem 14. Oktober 1945“. Daß cavor irgend etwas Ungutes geschehen sein muß, entnehmen wir der Bemerkung, 1945 sei „nichts geblieben ... als dieses Bild des Chaos und des Jammers“. In einem Aufsatz stellt uns Ministerialrat Wassermann den „Kammergerichtsrat I. T. A. Hoffmann“ vor. Ein weiterer Beitrag stammt von Landgerichtsrat Huhn und nennt sich „Oppositionelle Richter“. Er beginnt mit dem Satz: „Das Kammergericht hat eine aufrührerische Tradition.“ Die Tradition endet etwa 1870. Einige Bemerkungen führen uns bis 1933, von dort werden wir unvermittelt in die Gegenwart versetzt. Die folgenden Beiträge unterrichten über die Zeit nach 1945. Über die zwölf Jahre erfahren wir nichts.

Nur einer meldet sich mutig zu Wort: Claus Seibert, Richter am Bundesgerichtshof, von 1936 bis 1939 Hilfsrichter am Kammergericht, danach selbst Kammergerichtsrat. Ihm ist aus jenen Jahren folgendes in Erinnerung geblieben: „Der Sitzungssaal ... atmete Würde, Gediegenheit und Tradition. Wie auch das ganze Gebäude. Es war ein angenehmes Arbeiten... Beim Kammergericht fühlte man sich geborgen und fern den Einflüssen des NS-Regimes.“ Eine Oase also?