Von Wolfgang Müller-Haeseler

Zehn kleine Negerlein streiten sich um die Regeln ihres Murmelspiels. Einer von ihnen will nur mit schönen, glänzenden Glasmurmeln spielen, die anderen dagegen sind auch bereit, sich mit einfachen Lehmkügelchen zu begnügen. Und um die zehn kleinen Negerlein sitzen viele andere Negerlein, die gern mitspielen würden. Doch sie haben keine Glasmurmeln, und solange die Zehn sich nicht einigen können, bleiben sie vom Spiel ausgeschlossen.

Aber auch die Zehn haben keine rechte Freude am Spiel, denn sie haben so wenige Glasmurmeln, daß sie immer lange warten müssen, bis sie wieder einmal ans Spiel kommen. Den einen – er ist sehr groß und hat eine ausgeprägte Nase – bedenken sie dabei nicht gerade mit freundlichen Worten. Da er aber einer Änderung der Spielregeln zustimmen muß, bevor sie auch mit Lehmkügelchen spielen dürfen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als weiter zu versuchen, seine Zustimmung zu erlangen.

An diesem Wochenende treffen sich die zehn kleinen Negerlein in Stockholm, um wieder einmal die Änderung der Spielregeln zu beraten. Die Frage wird sein, ob die Glasmurmeln in ihrem Spiel durch Lehmkügelchen ergänzt werden sollen. Sie fürchten nämlich, daß eines Tages bei so vielen Mitspielern die Zahl der Glasmurmeln nicht mehr ausreicht, um weiterspielen zu können. Aber eines unserer kleinen Negerlein erschwert die Änderung der Spielregeln, weil er nämlich unter die Glasmurmeln Kunststoffkugeln geschummelt hat, die ihren Glanz sehr schnell verloren haben und lange nicht so wertvoll sind wie die echten Glasmurmeln.

Die Parabel von den zehn kleinen Negerlein läßt sich leicht auf die Währungspolitik und den Welthandel anwenden. Schon seit vier Jahren diskutieren die Währungsexperten der freien Welt darüber, ob das vorhandene Geld ausreicht, um den immer stärker wachsenden Welthandel zu finanzieren. Um nur ein Beispiel herauszugreifen: 1964 – in einem Jahr, in dem eine Spekulation gegen Dollar undPfund keine Rolle spielte – stieg der Welthandel um rund 7,5 Prozent, die Währungsreserven aller Länder (Gold, Dollar und Pfund) nahmen aber nur um vier Prozent zu. Und im letzten Jahr verringerten sich die Goldreserven der Notenbanken sogar um eine Milliarde Dollar, während der Welthandel noch um fünf Prozent wuchs. 1948 bestanden die Währungsreserven noch zu fast 70 Prozent aus Gold (US-Notenbankchef McChesney Martin: „Das barbarische Metall“), 1967 waren es nur noch 57 Prozent.

Mit dem steigenden Welthandel – 1967 betrug er rund 400 Milliarden Dollar – wird die Gefahr immer größer, daß die Importüberschüsse bei einigen der am Welthandel beteiligten Länder immer größer werden, mit anderen Worten: in den Zahlungsbilanzen dieser Länder werden die Fehlbeträge immer stärker steigen. Und zur Bezahlung dieser Schulden im internationalen Handels- und Zahlungsverkehr müssen die Notenbanken der Länder Währungsreserven besitzen, die international von allen Handelspartnern akzeptiert werden. Und das waren bisher, neben Gold, Dollar und Pfund.

Dollar und Pfund haben jetzt aber das internationale Vertrauen weitgehend verloren; der Dollar, weil die Vereinigten Staaten sich seit Jahren als unfähig zeigen, ihr Zahlungsbilanzdefizit zu beseitigen, das Pfund, weil die lahme und vielfach überalterte englische Wirtschaft nicht mehr leistungsfähig genug ist. Das sind die Kunststoffkugeln in dem Murmelspiel. Was bisher blieb, ist das Gold.