Von Ferdinand Ranft

Herne/Westfalen

Das ist die Geschichte des 24jährigen Heilsarmeekadetten Jürgen R.: In seinem sonntäglichen Stammkino lief ein Film über die Heilsarmee. „Wie ich das sah“, so schildert er sein damaliges Erlebnis, „da sagte eine Stimme zu mir: das sind deine Leute.“ Heute besucht der ehemalige Bauzeichner aus Saarbrücken zusammen mit vier Mädchen und sechs jungen Männern die Kadettenschule der Heilsarmee in Herne, um sich zum Offizier ausbilden zu lassen.

Diese Kadetten wollen so gar nicht in das Klischee passen, das sich der Normalbürger von der Heilsarmee macht. Junge, wache und adrette Burschen sind es; die Mädchen würden in einem modernen Büro oder einem Krankenhaus eher angenehm auffallen. Wenn man sie nach ihrem persönlichen Weg zur Heilsarmee fragt, erhält man ernsthafte, oft nüchterne, keineswegs pathetische Antworten.

Da ist die Sekretärin, die „nicht genug Zeit für Gott“ hatte, weil der achtstündige Büroalltag all ihre Kräfte verzehrte; da ist der junge Kriminalbeamte, der in Mannheim bei der Heilsarmee „hängenblieb“, weil das Heilsarmeequartier zufällig neben dem der Inneren Mission lag, das er öfters besuchte. Da ist ein Straßenbauer mit Abitur, dem seine Kirche „nicht mehr das gab, was er brauchte“; da ist die Krankenschwester, die durch ihre Eltern „in die Heilsarmee hineingeboren wurde“, und da ist schließlich der Maschinenfacharbeiter, der bei einem Freigottesdienst auf die Heilsarmee stieß und sich fragte: „Was sind das für Menschen?“

Fast alle bekamen Schwierigkeiten mit ihren Eltern, die sich das Leben ihrer Söhne und Töchter „anders vorgestellt hatten“: bei einigen ist der Kontakt zum Elternhaus ganz abgerissen.

In 21 Kursen wurden in Herne bisher über vierhundert Kadetten ausgebildet. Die Erlaubnis zur Eröffnung der Schule hatte 1947 ein britischer Heilsarmeeoffizier von den damaligen Militärbehörden erwirkt, der mit einer englischen Hilfsgruppe an die notleidende deutsche Zivilbevölkerung Kleider, Lebensmittel und Medikamente verteilte. Die alte hochherrschaftliche Villa liegt in einem kleinen Garten hinter einem hohen Eisengitterzaun an einer sehr ruhigen Straße abseits des Stadtzentrums von Herne. Vielleicht ist das Haus mit seiner verblichenen Pracht schon so alt wie die Heilsarmee selbst, die am 1. Januar 1879 von William Booth in London gegründet wurde und sieben Jahre später, am 14. November 1886, in Stuttgart zum erstenmal auf deutschem Boden Fuß faßte.