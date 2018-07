Inhalt Seite 1 — Hans im Glück Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfram Siebeck

Es war einmal ein junger Mann, der hieß Hans. Da er keinen Besitz hatte, lebte er frei und unbeschwert in den Tag hinein.

Eines Tages geschah es, daß er an einem Brunnenrand, wo er sich zum Trinken niederließ, zwei schöne Wetzsteine fand. "Jetzt kann ich Schleifer werden", dachte Hans, "dann habe ich Geld, so oft ich in die Tasche greife."

Gutgelaunt sprang er davon. Da begegnete ihm ein Gimpel, der trug eine Gans unterm Arm. "Wenn ich’s recht überlege", sprach Hans zu sich, "so schmeckt mir eine fette Gans besser als die Arbeit des Scherenschleifens." Und er überredete den anderen, daß er ihm die Gans gegen seine Steine tausche.

Hans zog fröhlich weiter, als sich ihm ein Bursch zugesellte. Der führte ein junges Schwein an der Leine. Da wußte Hans von der Mühsal des Schlachtens zu erzählen und warnte vor den Kalorien des Schweinefleisches. Schließlich bot er ihm die Gans zum Tausche an. "Gott lohn’ Euch Eure Freundschaft!" sprach der Bursche dankbar und gab dem Hans das Schwein.

Nun war der Hans erst einen Tag unterwegs und hatte schon eine beachtliche Zuwachsrate. "Ich muß in einer Glückshaut geboren sein!" rief er aus. Aber die Schweinepreise zogen nicht so schnell an, wie er gehofft hatte. Statt dessen hörte er die Bauern nach einer Erhöhung der Milchpreise rufen. Hans fand einen, der strukturierte gerade seinen Hof in eine Fremdenpension um. Der gab ihm eine Kuh für sein Schwein. "Alles was ich wünsche, trifft mir ein wie einem Sonntagskind!" freute sich der Hans und bedachte seinen glücklichen Handel. Die Kuh berechtigte ihn zur Unterstützung durch den Grünen Plan. Damit konnte er sich Autos kaufen und einen Traktor, mit dem er gegen Höcherl demonstrieren fuhr.

Wie er so mit seinem Besitz des Weges ging, traf er einen Reiter hoch zu Roß. "Was muß das für ein schönes Gefühl sein, so von oben auf alle herabzusehen", dachte Hans. "Der kann in die Studenten hineinreiten, wie er will und Ordnung schaffen." Und er überlegte, wie er es anstellen könne, auch so ein Reitersmann zu werden.