Von Wilhelm Treue

Alex Natan: „Graue Eminenzen. Geheime Berater im Schatten der Macht“; Walter Verlag, Olten und Freiburg/Br.; 496 Seiten, 22,– DM.

Graue Eminenz“ – das ist eine einflußreiche, hinter den Kulissen wirkende, also nicht verantwortlich zeichnende Person. Die Bezeichnung wurde zum ersten Male auf Père Joseph, den Berater Richelieus, angewandt. Seitdem wird sie viel benutzt, auch wo sie nicht unbedingt am Platze ist – selten aber so großzügig wie von Alex Natan.

Anscheinend ist es gar nicht so einfach, in der Geschichte „Graue Eminenzen“ zu finden. Gewiß, jeder Fürst, Präsident oder Kanzler hat seine Berater, die nicht beamtet sind und nicht in einem offiziellen Dienst- und Abhängigkeitsverhältnis zu ihm stehen: Experten aus diesem oder jenem Bereich, Freunde und Familienangehörige. Aber Père Joseph war mehr und weniger zugleich – und will man den Begriff nicht bis zur bedeutungslosen Redensart verwässern, dann wird man bei seiner Verwendung stets an diesen Franzosen als Maßstab denken müssen.

Man wird Frauen nicht unbedingt auszuschließen brauchen, so daß also Donna Olimpia, die Papessa im Pontifikat Innozenz’ X., unter dieser Bezeichnung verstanden werden kann, und Natan hat aus der geringen vorhandenen Literatur, die er vorsichtig aufführt, eine recht interessante Biographie dieser ungewöhnlichen Frau zusammengestellt. Aber Frau von Krüdener, die nach Natans Darstellung „den Nachkommen der Deutschordensritter entstammte“, wird man gewiß nicht zu den Grauen Eminenzen zählen dürfen. Sie hat, wie auch der Verfasser selbst mehrfach betont, trotz ihrer großen Bemühungen eben gar keinen Einfluß ausgeübt; sie kann auch nicht „den Anspruch erheben, eine der Geburtshelferinnen der Heiligen Allianz gewesen zu sein, da sie jene Atmosphäre geschaffen hat, in der das totgeborene Kind zur Welt kam“.

Ein Geheimagent ist noch keine Graue Eminenz – und ganz gewiß war der korrekte Dr. Stockmar, der Berater und Freund der Queen Victoria und des Prinzgemahls Albert, keine. Nichts, was er tat, geschah im „Grauen“, nichts „hinter den Kulissen“ und ohne Verantwortung, vielmehr war der Coburger Arzt in aller Form mit Wissen des Kabinetts Berater und Vermittler in einer angesehenen Position – natürlich nicht ohne Feinde und Neider.