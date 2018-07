Auf der Einladung hatte „Internationale Hörspieltagung“ gestanden. War also nur die Veranstaltung international (70 Personen aus 14 Ländern fanden sich für eine Woche in Frankfurt zusammen), oder war auch das Objekt Hörspiel selber mitgemeint?

Das Hörspiel, gebunden an nationale Sprachen, scheint nicht recht geeignet, supranationale Tendenzen zu begünstigen, aber wenigstens in einem Sonderfall widerlegte der Finne Jyrki Mäntylä solch eine Auffassung. Innerhalb einer Reihe, die für das experimentelle Hörspiel bestimmt war, führte Mäntylä ein (zwölf Minuten dauerndes) „Hörspiel“ vor, das ohne Sprache auskommt: „Erwachen einer Stadt.“ Es stützt sich auf Ausdrucksfähigkeit, Verständlichkeit (zum Beispiel Identifizierbarkeit von Geräuschen) und Rhythmus. Daß solch ein akustisches Feuilleton nicht im Idyllisch-Romantischen zerfließen muß, sondern, abstrahierend, nicht abstrakt, sehr wohl Individual- oder Sozialkritik akzentuieren kann, war spätestens an jener Stelle zu merken, wo ein scharfer Schnitt zwischen Klo-Gebrause und Beethovens Fünfter lag ...

Die Internationalität muß sich nicht in der Sprachlosigkeit erschöpfen. Und bei Hörspielen mit Sprache nicht etwa in Stoffen und Themen, nicht im Verbrüderungspathos oder in verhalteneren Kontaktangeboten. Die Internationalität äußert sich, wie gerade die Frankfurter, in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk arrangierte Tagung demonstrierte, auch im Formalen, auch in der Technik, zum Beispiel im Stereohörspiel.

In einem glänzenden Referat über „Schallspiele und elektronische Verfahren im Hörspiel“ erläuterte Paul Pörtner (Schweiz) Verfahren, die daraus resultieren, daß das Angebot der Technik, etwa die entnaturalisierende Funktion des „Vocoder“, sinnvoll genutzt wird: daß technische Raffinements zu Kunstmitteln erhoben werden. Übrigens betonte Pörtner in einem Aperçu gescheiterweise, daß sich auch mit konventionellen Techniken zumindest mehr machen lasse, als von Hörspielautoren allgemein angenommen wird.

Das Hörspiel hat längst an Publikumsgunst eingebüßt, das Fernsehen hat ihm den Rang abgelaufen. Es kann aber, so seltsam das auf den ersten Blick scheinen mag, seinen Verlust teilweise durch Kosmopolitismus jener kompensieren, die im kulturellen Leben unserer Zeit Widerstandskämpfer gegen Niveausenkung sind. R. D.