Von Christine Brinck

Der Hof ist nicht groß, etwa vierzig Hektar, ein bescheidenes Haus, Scheune, Stallungen für hundert Schweine und zwanzig Kühe. Ein Hund streunt herum, Federvieh ist weder zu sehen noch zu hören. Seit fast dreihundert Jahren ist der Erbhof in den Händen der Familie. Weit hinter Schleswig liegt er in Einsamkeit. In diesem Jahrhundert brannte er einmal ab; der jetzige Besitzer laboriert immer noch an den Aufbaukosten. Dieser Hofbesitzer ist ein führendes Mitglied der radikalen „Notgemeinschaft deutscher Bauern“; er trägt die schwarze Fahne aus Überzeugung und mit Leidenschaft. Was aber sagt seine Frau dazu? Die Männer demonstrieren und protestieren. Und ihre Frauen?

Als ich ankomme, ist die Bauersfrau nicht da; und der Bauer hat den Steuerberater im Arbeitszimmer. Er führt uns ins Wohnzimmer, recht klein, gemütlich, mit viel Mahagoni und Ahnen in alten Rahmen an den Wänden. Der Fernseher steht in der Ecke, Provinzzeitungen liegen herum. Der Hausherr gibt mir ein Bauernblatt, zu dessen Herausgebern er gehört. „Ich bin nämlich Agrar-Journalist“, sagt er.

Das Blatt bringt auf der ersten Seite Berichte vom „Bauerntribunal“ und Aufrufe. Ich blättere um und warte auf die Bäuerin. Wieder erscheint ihr Mann; diesmal gibt er mir den Rat, sie da und dort zu suchen; denn: „Sonst kommt sie doch nicht, sie will gar nicht.“ Auf dem Wege treffe ich sie. Wir gehen zurück ins Haus. Sie wehrt ab, bevor nur etwas gefragt wird: „Nein, ich möchte nicht gefragt werden, was soll ich schon sagen, ich dachte ja, Sie kämen wegen meinem Mann, für mich hätte ich doch nicht zugesagt.“

Die kleine, blonde Frau verrät mir später: „Wissen Sie, ich ziere mich ja nicht; aber ich produziere mich so ungern vor anderen, das war schon früher so.“ Früher war sie Landwirtschaftslehrerin; sie hat viel in der Stadt gelebt, ebenso wie ihr Mann, der durch kompliziertes Erbrecht auf den Hof gelangte. Manche nachbarlichen Berufskollegen betrachten beide mit ähnlichem Mißtrauen wie wahre Städter.

Wir setzen uns ins Wohnzimmer, ein letztes Mal schaut der Bauer herein: „Da bist du ja. Na, nun schimpf mal ordentlich, jetzt kannst du ja loslegen!“ Er geht wieder ins Arbeitszimmer, zum Steuerberater. Die Frau erzählt von ihren Kindern. Ihr „Ältester“ ist einundzwanzig und arbeitet auf dem Hof. Er ist verheiratet, die Schwiegertochter erwartet das erste Kind. Der zweite Sohn ist in Kiel in der Lehre. „Nein, nie hätten wir die Kinder gezwungen in der Landwirtschaft zu bleiben. Wir haben unserem ältesten gesagt: Du weißt, wie die Dinge liefen, du kannst dich entscheiden.“ Er wollte auf dem Hof bleiben. Um keinen Preis hätten sie den Jüngsten gezwungen. „Es ist ja Sünde, die Kinder als billige Arbeitskräfte zu behalten.“

Ob sie in der Außenwirtschaft mitarbeite? ‚Nein.“ Früher habe sie viel mitgeholfen, jetzt habe sie ja zwei Männer, das müßte reichen, Sie wäscht bisweilen die Milchkannen, geht, in „Kontakt zu behalten“, im Sommer auch mit aufs Feld; aber so, daß es hieße, sie müßte jetzt von früh bis spät mittun, so sei es nicht mehr.